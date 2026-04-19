NOVI PROBLEMI Huti prijete zatvaranjem ključnog pomorskog pravca za svjetsku trgovinu

Zamjenik ministra vanjskih poslova hutističke vlade u Sani upozorio je da bi pobunjenici mogli zatvoriti tjesnac Bab al-Mandeb uz obalu Jemena ako Trump nastavi ometati mirovne procese.

„Ako Sana odluči zatvoriti Bab al-Mandeb, tada će cijelo čovječanstvo i džini biti potpuno nemoćni da ga ponovno otvore“, napisao je Hussein al-Ezzi u objavi na platformi X.

„Stoga je najbolje da Trump — i svijet koji sudjeluje u tome — odmah okončaju sve prakse i politike koje ometaju mir, te pokažu potrebno poštovanje prema pravima našeg naroda i naše države.“

Bab al-Mandeb povezuje Crveno more s Adenskim zaljevom i predstavlja ključnu pomorsku točku kroz koju prolazi promet prema Sueskom kanalu. Na najužem dijelu širok je 29 kilometara, što ograničava promet na dva plovna kanala za ulazne i izlazne brodove, piše Al Jazeera.

Riječ je o jednoj od najvažnijih svjetskih ruta za pomorski transport roba, posebno sirove nafte i drugih energenata iz Perzijskog zaljeva prema Sredozemlju, ali i za robu koja ide prema Aziji, uključujući rusku naftu.