NOVI POTRES ZATRESAO HRVATSKU: Ljudi se javljaju: "Dobro zatutnjalo i zaljuljalo....", "Eksplozija, zatreslo kuću"

Stranica EMSC javlja da je večeras oko 20 sati i 45 minuta novi potres zatresao Sisačko-moslavačku županiju.

Kako se doznaje, jačina potresa bila 2.4 stupnja prema Richterovoj ljestvici.

Nadalje, saznaje se da se ovaj potres najviše osjetio na području Siska i Petrinje, te okolnih mjesta u blizini ovih gradova.

"Petrinja, dobro zatutnjalo i zaljuljalo....", "Eksplozija, zatreslo kuću", samo su neki od komentara na stranicama EMSC-a.

