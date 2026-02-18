Novi potres zatresao Dalmaciju!

Večeras u 21 sati i 48 minuta zabilježen je potres magnitude 3,5 na području u blizini Metkovića, pokazuju podaci aplikacije za praćenje potresa.
Prema dostupnim informacijama, epicentar je lociran na koordinatama 42.9743°N, 17.5672°E, oko 11 kilometara jugo-jugozapadno od Metkovića, odnosno približno 45 kilometara jugo-jugozapadno od Mostara (BiH). Procijenjena dubina potresa iznosi oko 6 kilometara.
Ubrzo nakon podrhtavanja tla, korisnici su počeli ostavljati dojmove u komentarima, a jedna od ranih reakcija iz Metkovića glasi: "Lipo zaljuljalo - Metković."
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 24 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/zcyL7H0Klf
— EMSC (@LastQuake) February 18, 2026