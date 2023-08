NOVI POLJUDSKI LJUBIMAC Vadis Odjidja Ofoe: "Perišić me nazvao, rekao sam mu da nema čekanja"

Predstavljanje u ruhu Matrixa kao da je bilo proročko, jer nakon samo 3 nastupa u bijelom dresu, više ni pilule ne mogu zaustaviti oduševljenje Hajdukovih navijača Vadisom Odjidja Ofoeom. A ova legenda belgijske lige otkrila nam je da je Ivan Leko bio ključna osoba u njegovom dolasku na Poljud.

„Da on nije bio tu, nisam siguran da bi me Hajduk uopće razmatrao kao pojačanje, tako da zasluge idu u oba smjera. Ali da, važno mi je bilo otići negdje gdje me trener poznaje i želi iskoristiti sve moje kvalitete.“

O kvaliteti i iskustvu ovog veznjaka dovoljno govore brojke. Samo za Gent i Club Brugge nastupio je preko 400 puta, nosio je dresove Olympiacosa, Norwicha, Anderlechta i HSV-a, a iza sebe ima i više od 100 nastupa u europskim natjecanjima, kao i iskustvo igranja za belgijsku vrstu. S 34 na leđima odlučio se za novo poglavlje u Splitu, u koji je, zanimljivo, dolazio i ranije, piše Gol.hr.

„Imam prijatelje tu koje sam posjećivao, tako da sam bio tu nekoliko puta. Naravno, to što sada mogu Split nazvati svojim domom je lijepo. Svi koji su me posjetili ostali su impresionirani gradom i njegovom ljepotom, tako da sam jako sretan što sam tu, ali znam da imam posao za obaviti i da tu nisam na odmoru.“

Puno lijepih stvari o Hajduku rekao mu je Lovre Kalinić s kojim je dijelio svlačionicu u Gentu, a još jedan bivši suigrač javio mu se nakon što je asistirao Pukštasu za pobjedu u Maksimiru. Ivan Perišić putem društvenih mreža poručio mu je „Bravo debeli!“, a Vadis mu bez ustručavanja odgovorio sa „Čekamo te!“

„Bila je to mala šala. Prva riječ hrvatskog koju me naučio bila je „debeli“, tako da me tako zove, kao i ja njega. Nazvao me dok smo bili u autobusu na povratku iz Zagreba u Split i rekao sam mu da ga svi ovdje čekaju. Tako da bi svi trebali nastaviti raditi na tome i nadam se da će uskoro i on doći ovdje da možemo uživati i igrati ponovno skupa.“

- Je li vam obećao što po tom pitanju?

„Ne, nije mi ništa obećao, ali je rekao da će razmotriti svoju situaciju. Naravno, čuo sam da je obećao Splićanima da će jednog dana ponovno igrati za Hajduk, to je jedan od njegovih snova. Nadam se da će se ostvariti jako brzo.“

I tu nije stao, već je upozorio Perišića zašto da ne odugovlači s povratkom.

„Rekao sam mu – ako budeš predugo čekao, možda će prvi naslov već biti tu! Zato mora doći ove godine.“

Da je klasa više, vidljivo je iz gotovo svakog njegovog dodira s loptom, no kondicijski još nije ni blizu maksimuma, jer je pripreme preskočio zbog oporavka od ozljede. Zato ne krije kako mu je prvi cilj ponovno biti spreman za svih 90 minuta, kao što ne skriva da je primaran cilj Hajduka naslov prvaka nakon 18 godina posta.

„Sve znamo koja je naša ambicija. Dobro je krenuti s dvije pobjede, ali moramo zadržati fokus, ne poletjeti, raditi naporno i s puno rada i kvalitetom koju imamo u momčadi, možemo napraviti velike stvari.“

Oduvijek zahtjevna poljudska publika dobila je novog ljubimca, a suparničke obrane još jednu veliku glavobolju uz Marka Livaju.