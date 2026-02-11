Novi obrat u slučaju Lastovo: Je li ključni čovjek bio u sukobu interesa?

Marko Konta, direktor tvrtke Mag Sistem koji je provodio očevid nakon tragične nesreće Jadrolinijina trajekta Lastovo, u kojoj su smrtno stradala trojica članova posade, u tom je trenutku bio u eklatantnom sukobu interesa, zbog kojeg bi ga se čak moglo tretirati kao osumnjičenika za tu tragediju. Konta i Mag Sistem službeno su dulje vrijeme bili angažirani od Jadrolinije, i to upravo kao dugogodišnji serviseri hidrauličkog sustava broda Lastovo. Istog onog koji je zakazao i doveo do pada rampe koja je usmrtila trojicu članova njegove posade, piše Nacional.

Štoviše, upravo je Mag Sistem u razdoblju prije nego što je Konta bio direktor, od 1996. do 2011., u više navrata popravljao istu tu kobnu ukrcajnu rampu i o tomu sastavljao izvješća za Upravu Jadrolinije. Jadrolinija je u spis tog predmeta dostavila tri izvješća Mag Sistema o održavanju i izvršenim radovima na brodu Lastovo.

Te šokantne okolnosti odvjetnica Mirela Alerić Puklin uspjela je prošle srijede, 4. veljače, nametnuti kao relevantne razloge zbog kojih optužnica u tom slučaju još uvijek nije potvrđena, nego će se dodatno propitivati.

Otkriva to sadržaj zapisnika sa sjednice optužnog vijeća Općinskog suda u Rijeci, pred kojim je podignuta optužnica protiv trojice pomoraca s Jadrolinijina broda Lastovo okrivljenih za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, koji je Nacional koncem prošlog tjedna dobio na uvid.

Ti detalji otkrivaju mogući preokret u tom dramatičnom slučaju koji je mjesecima bio u središtu pozornosti javnosti i vraćanje fokusa na tadašnju upravu Jadrolinije po pitanju odgovornosti za tu tragediju….