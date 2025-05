Novi obrat u odnosu Maje Šuput i 'Savršenog' Šime

Maja Šuput nedavno se požalila Nikolini Pišek u emisiji MagNet oko 'Gospodina Savršenog', Šime Eleza.

Isječak iz emisije postao je viralan, a na njemu Maja govori, kroz zezanciju, da ju je Šime razočarao i pomalo uvrijedio!

- Taj vaš ‘Gospodin Savršeni‘, mislim na Šimu, i daje ti on nekakvu izjavu, nešto ili-ili, neki TikTok. I sad on bira pjevačice, ova ili ona. I bilo je: ‘Franka ili Maja Šuput?‘ Ja kao malo dijete, čovjeka ne znam, i frajer kaže: ‘Franka.‘ Franka je super cura, lijepa je kao slika. Znaš kako je ona dobra, ona je oličenje dobrote, ali ja sam se stvarno iznenadila. Mislim, meni je došlo da čovjeka nazovem i kažem: ‘Pa jesi ti normalan?‘ Pa ja ovako živahna, vrckava, pjevam u tom Splitu više nego igdje - rekla je Šuput, prenose 24sata.

- Uglavnom, on je odabrao Franku, ja sam se malo uvrijedila. Mislim se: ‘Zašto sam se uvrijedila, uopće ne poznajem čovjeka.‘ Znaš, ja sam si i Voyo kupila, a on izabrao Franku, koja sigurno uopće ne gleda ‘Savršenog‘. Još k tome, znaš, ona je iz Istre, ona je mirna. Ja ne razumijem kako je on to sad povezao - dodala je.

Tada su njezinu snimku podijelili i Šime Elez, ali i Franka Batelić, koje je sve to dobro nasmijalo. Šime joj je tad poručio: 'Majo, sve ćemo ispraviti!'

A čini se i kako su napokon ispravili! Naime, Maja je na svojim društvenim mrežama objavila fotografiju upravo s 'Gospodinom Savršenim' te napisala: 'Pitajte ga sad'.

Fotografija je oduševila mnoge, a u komentarima je i sama Franka podijelila da ju je fotka jako nasmijala.