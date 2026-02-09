Novi obrat oko inkluzivnog dodatka: Piletić se upravo žalio na presudu suda!

Suprotno očekivanjima, Ministarstvo socijalne politike Marina Piletića uložilo je žalbu na presudu Upravnog suda u Zagrebu vezanu uz pravo nasljednika preminulih osoba s invaliditetom ili s teškim kroničnim bolestima na neisplaćene iznose inkluzivnog dodatka, piše Jutarnji list.

S obzirom na argumente iz obrazloženja presude, upućeni su očekivali da će Piletić prihvatiti da je pogriješio, kao što su ga stručnjaci i predstavnici udruga upozoravali, te da će prihvatiti prvostupanjsku presudu i početi ispravljati nepravdu nanesenu tisućama preminulih osoba i njihovih nasljednika. No iz provjere stanja sudskog predmeta, kako javlja Jutarnji list, razvidno je da je Ministarstvo socijalne politike još 2. veljače uložilo žalbu Visokom upravnom sudu.

Nepravomoćna presuda Upravnog suda odnosi se na pravo osoba koje su predale zahtjev za inkluzivni dodatak, ali su preminule prije nego što je sustav socijalne skrbi donio rješenje. Procjena je da je riječ o 15 tisuća preminulih, a presuda nalaže da sustav socijalne skrbi nastavi s postupkom, neovisno o smrti podnositelja zahtjeva, pa ako se utvrdi da je osoba imala pravo na inkluzivni dodatak, onda je država dužna nasljednicima isplatiti iznos od dana podnošenja zahtjeva do smrti podnositelja.

Ministar financija Tomislav Ćorić poručio je u ponedjeljak, govoreći o nepravomoćnoj presudi Upravnog suda prema kojoj će država morati isplatiti nasljednicima preminulih zaostale naknade za inkluzivni dodatak, da 'prostora u proračunu za poštivanje sudskih presuda uvijek mora biti'.

'Tako da će se iznaći sredstva za poštivanje odluka suda', poručio je potpredsjednik Vlade i ministar financija Ćorić nakon svečane akademije u povodu 20. obljetnice osnutka Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na pitanje novinara hoće li Vlada morati rebalansom proračuna osigurati dodatna financijska sredstva zbog nepravomoćne odluke Upravnog suda koja se tiče isplate inkluzivnog dodatka.