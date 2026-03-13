NOVI OBRAT Nakon 12 godina podignuta optužnica protiv bivšeg ravnatelja Park-šume Marjan

Nakon 12 godina od spornog događaja podignuta je optužnica protiv bivšeg ravnatelja Javne ustanove Park-šume Marjan, Koharevića, zbog sumnje u zlouporabu položaja i ovlasti te nezakonito povećanje plaće suprotno važećim aktima ustanove.Na to je u objavi na društvenim mrežama upozorio predsjednik Društva Marjan i nezavisni gradski vijećnik Srđan Marinić.Marinić je pritom poručio kako je riječ o slučaju koji se vuče godinama te izrazio kritiku prema onima koji su, kako tvrdi, ranije bili upoznati s problemom, ali na njega nisu reagirali.