Novi kvar u Žrnovnici: Voda šiklja nekoliko metara u visinu

Na području Žrnovnice, točnije na Žminjači, danas je došlo do puknuća vodovodne cijevi, a posljedica kvara bio je višemetarski vodoskok koji se dizao uz samu prometnicu i privlačio pozornost prolaznika. Voda je snažno šikljala nekoliko metara u visinu, stvarajući lokve i otežavajući prolazak vozila.

Na teren su odmah izašli vatrogasci, koji su osigurali mjesto događaja te sprječavali daljnje širenje vode dok se čekalo interveniranje nadležnih službi Vodovoda i kanalizacije.

Ovakve situacije, nažalost, nisu novost za mještane Žrnovnice. Slične prizore mogli su vidjeti i u listopadu 2023. godine kada je, nakon udara automobila u hidrant, također nastao veliki vodoskok koji je privremeno blokirao dio ulice. Mještani se nadaju bržem i trajnijem rješavanju infrastrukture u njihovom kvartu.