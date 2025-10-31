Novi infrastrukturni zahvati u Općini Seget: Kreće rekonstrukcija zgrade u Ljubitovici i nastavak radova na aglomeraciji

Općina Seget ulazi u novu fazu infrastrukturnih ulaganja – dok traju radovi u sklopu projekta aglomeracije, u Ljubitovici počinje i rekonstrukcija poslovne zgrade koja će uskoro postati društveno i zdravstveno središte mjesta.

U prostorijama Općine potpisan je ugovor s tvrtkom Gradina mont d.o.o. o rekonstrukciji zgrade u Ljubitovici, a radovi bi trebali završiti u roku od četiri mjeseca od uvođenja izvođača u posao. Zgrada će nakon obnove dobiti novu namjenu – u prizemlju će biti liječnička ambulanta i prostorija za mjesnu zajednicu, čime će se, kako ističu iz Općine, “poboljšati dostupnost javnih usluga i kvaliteta života mještana Ljubitovice”.

Projekt uključuje obnovu postojećeg objekta, termoizolaciju, novu stolariju, uređenje unutrašnjosti te vanjskih površina s ukupno devet parkirnih mjesta.

“Ovim projektom nastavljamo ulagati u razvoj naših zaobalnih naselja i stvaranje boljih uvjeta za život svih mještana Općine Seget”, izjavio je načelnik Ivo Sorić.

Istodobno, u sklopu Aglomeracije Seget započeli su radovi na tri dionice odvodnog i vodoopskrbnog sustava:

Kolektor SG9.1 (Put Jakova Rotonda 34 – Put Jakova Rotonda 4): radovi traju tri mjeseca , promet djelomično ograničen prema privremenoj regulaciji.

(Put Jakova Rotonda 34 – Put Jakova Rotonda 4): radovi traju , promet djelomično ograničen prema privremenoj regulaciji. Kolektor SG10.3.3 (lokalna cesta do Ulice don Vjekoslava Bilote 44): planirano trajanje dva mjeseca , privremena regulacija prometa.

(lokalna cesta do Ulice don Vjekoslava Bilote 44): planirano trajanje , privremena regulacija prometa. Kolektor K3.1.2 (Oca Ante Gabrića 39 – Oca Ante Gabrića 2): radovi u trajanju od dva mjeseca, promet djelomično onemogućen.

Na svim lokacijama izvode se zemljani radovi na vodoopskrbnim i odvodnim cjevovodima, a izvođač će u suradnji s voditeljima mreže dogovarati zatvaranja vode i privremene provizorije.

Ovi projekti, poručuju iz Općine, dio su šireg ulaganja u razvoj infrastrukture, kvalitetu života i ravnomjernu izgrađenost svih naselja Segeta.