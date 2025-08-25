Novi igrač Hajduka je poseban dečko: "Završio faks, mlad dobio dijete... "

Hugo Guillamón (25) uskoro bi trebao postati novi igrač Hajduka. Španjolski nogometaš, koji može igrati i kao zadnji vezni i kao stoper, stiže u Split bez odštete, dok će njegov dosadašnji klub Valencia zadržati pravo na postotak od idućeg transfera.

Guillamón je cijelu dosadašnju karijeru proveo u Valenciji. Smatran velikim talentom, nastupio je i za španjolsku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu 2022. godine. Na vrhuncu karijere procjenjivan je na čak 25 milijuna eura, no danas njegova tržišna vrijednost iznosi deset puta manje – oko 2.5 milijuna.

O njegovom odlasku emotivno je pisao David Torres, novinar portala ElDesmarque.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Hugo Guillamon (@hugoguillamon3)

„Kad razmišljam o tome, osjećam tugu… Ne mogu si pomoći. Pratio sam ga kako odrasta i mislim da ima vrijednosti koje ga razlikuju od većine nogometaša. Kao mlad postao je otac, završio fakultet i magisterij iz biomedicinskog inženjerstva. Drugim riječima, gotovo kao normalan dečko njegovih godina“, izjavio je Torres.

"Nikada nije bio lijen..."

Novinar je istaknuo kako su posljednje dvije-tri sezone u Valenciji bile ispod očekivanja:

„Elita nikoga ne čeka. Često se činilo da je miran i nezainteresiran, pa su ga kritizirali. No to je samo dojam – on nikada nije bio lijen, niti je htio naštetiti Valenciji.“

Za kraj, Torres je naglasio kako je Guillamón odbio ponude iz La Lige samo da ne bi morao igrati protiv kluba u kojem je odrastao:

„Rečeno mi je da ne bi mogao podnijeti doći na Mestallu kao protivnik. To je potez koji sve govori o njemu.“

Dolazak Guillamóna predstavlja veliko pojačanje za Hajduk, koji u njega ulaže nadu da će oživjeti karijeru i potvrditi vrijednost koja ga je svojedobno svrstala među najtalentiranije španjolske nogometaše.