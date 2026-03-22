Novi grafit s prijetnjom smrću Pupovcu u Zagrebu: "Ustani Ante"

Novi grafit koji poziva na ubojstvo saborskog zastupnika i predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca pojavio se u pothodniku kod osnovne škole Savski Gaj u Zagrebu, izvijestilo je Srpsko narodno vijeće.

Kako navode, riječ je o ponavljanju sličnih poruka mržnje na istoj lokaciji, gdje su gotovo identični grafiti zabilježeni i krajem siječnja ove godine.

U SNV-u ističu kako ovakvi ispadi, nažalost, za njih više nisu iznenađenje.

– Ovoga puta možemo primijetiti kako smo kao društvo “evoluirali” od “Ustani Bane” do “Ustani Ante”, uz već uvriježeni ustaški pozdrav “Za dom spremni”, kao popratnu ikonografiju pozivu na smrt predstavniku srpske manjine – poručili su.

Podsjećaju i na raniju izjavu Milorada Pupovca koji je takve poruke opisao kao dio šire kulture mržnje prisutne u javnom prostoru.

U siječnju policiji slučaj nije bio prijavljen, no nakon medijskih napisa policijski službenici izašli su na teren i proveli kriminalističko-tehničku obradu.

Za sada nema informacija o počiniteljima.