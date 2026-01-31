Novi Epsteinovi dosjei uzburkali javnost. Musk: ""Bio sam svjestan..."

Američko Ministarstvo pravosuđa objavilo je milijune novih dokumenata povezanih s Jeffreyjem Epsteinom, uključujući e-mailove, fotografije i snimke.

Među osobama koje se spominju u dokumentima nalazi se i tehnološki milijarder Elon Musk. Objavljeni e-mailovi pokazuju da su Epstein i Musk razmjenjivali poruke početkom 2010-ih u kojima su raspravljali o mogućim putovanjima na Epsteinove privatne otoke.

Iako je Musk ranije tvrdio da je odbio Epsteinove pokušaje da ga nagovori na posjet, e-mailovi objavljeni u petak otkrivaju da je 2012. i 2013. godine pokušavao uskladiti termine putovanja. U jednoj poruci pitao je Epsteina koji bi dan ili noć na otoku bila "najluđa zabava". No, nije jasno je li ikad ondje i otputovao, piše Dnevnik.hr.

Nakon objave dokumenata Musk se oglasio i poručio da se upravo on godinama zalagao za javnu objavu Epsteinovih spisa.

Elon Musk has always told the truth about his interactions with Jeffrey Epstein. In a 2019 interview, Elon said, “He tried repeatedly to get me to visit his island. I declined.” More recently, responding to misleading headlines on 𝕏, he posted, “Epstein tried to get me to go… pic.twitter.com/oUbF5Nr9v9 — DogeDesigner (@cb_doge) January 31, 2026

"Nitko nije više od mene inzistirao na objavi Epsteinovih dosjea i drago mi je da se to konačno dogodilo. Vrlo malo sam se dopisivao s Epsteinom i odbijao sam ponovljene pozive da idem na njegov otok ili letim njegovim 'Lolita Expressom', ali sam bio svjestan da bi se neka e-mail korespondencija s njim mogla pogrešno protumačiti i iskoristiti od strane klevetnika za ocrnjivanje mog imena. To me ne zanima, ali ono što me zanima jest da barem pokušamo procesuirati one koji su počinili teške zločine s Epsteinom posebno u vezi s gnusnim iskorištavanjem maloljetnica", poručio je Musk.

Musk je tijekom sukoba s Trumpom prošle godine sugerirao da je američki predsjednik usporio objavu dokumenata o Epsteinu jer se njegovo ime u njima spominje, piše Dnevnik.hr.

