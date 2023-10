Novi DUMP Internship samo što nije počeo: Prijavi se i postani IT-jevac!

DUMP Udruga mladih programera iz Splita organizira osmi po redu DUMP Internship.

Riječ je o potpuno besplatnom šestomjesečnom programu na kojem se mladi educiraju za rad u području programiranja, marketinga, dizajna i multimedije. Dumpovci su poznati po organizaciji besplatnih edukativnih događaja kao što su ciklusi predavanja o Photoshopu, Figmi i Škola osnova programiranja. Osim toga, tu

je i organizacija najveće studentske IT konferencije DUMP Days.

Prijave na DUMP Internship su otvorene od 2. do 24. listopada, a prijaviti se možeš za jedno ili više područja. Predavanja su (skoro) svaki vikend od studenog do svibnja. DUMP Internship je za mlade od 16 do 24 godina.

Prijaviti se možeš neovisno o tome jesi li početnik ili pak nešto iskusniji mladi IT-evac. Sudjelovanje na Internshipu je potpuno besplatno!

DUMP Internship sastoji se od predavanja i radionica. Nakon svakog predavanja stečeno znanje možeš primjeniti na praktičnom zadatku. Predavači nisu samo dumpovci, često su tu i predstavnici iz IT poduzeća. Iako je učenje primarno, bude vremena i za zabavu na organiziranim team buildinzima. U finalu Internshipa, prije proglašenja novih članova udruge, čeka te interno natjecanje na kojem ćeš razviti stvarni projekt.

Završetkom DUMP Internshipa možeš postati član Udruge, gdje kao član imaš priliku otkriti svoj potencijal i usavršiti svoje znanje u području koje te zanima. Svoja stečena znanja možeš primjeniti na raznim projektima koji potiču rast zajednice, ali i društva u cjelini.

Ako ti zvuči zanimljivo, više informacija o DUMP Internshipu možeš pronaći na https://www.dump.hr/internship i društvenim mrežama @dumpovci.