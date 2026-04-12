Novi detalji tragedije: Majka ubila maloljetnu kćer pa se bacila sa zgrade

Na području Velike Gorice danas se dogodila teška tragedija u kojoj se sumnja da je majka usmrtila svoju maloljetnu kćer, a potom počinila samoubojstvo skokom sa stambene zgrade.

Prema dostupnim informacijama, žena je oko 10:50 sati skočila sa zgrade, a policija je naknadno u stanu pronašla tijelo maloljetnice za koju se sumnja da je žrtva nasilne smrti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kako neslužbeno doznaje Index, riječ je o majci i kćeri, no sve okolnosti ovog slučaja tek se utvrđuju.

Na mjestu događaja u tijeku je očevid i kriminalističko istraživanje, izvijestila je policija.