NOVI DETALJI MISTIČNE TRAGEDIJE U OSIJEKU Stradala uspješna sportašica, policajac priveden

Mlada djevojka, u dobi od 21 godine, pronađena je mrtva u stanu u Osijeku, u Donjem gradu, a smrt je nastupila od hica ispaljenog iz službenog policijskog pištolja 27-godišnjeg službenika PU osječko-baranjske, koji je u vrijeme ove tragedije bio u stanu. Neslužbeno doznaje Jutarnji list da je riječ o stanu u kojem je policajac živio sam, ali nisu doznali jesu li on i tragično preminula djevojka bili u vezi. Iako se ovaj događaj zbio u srijedu oko 22,05 sati, policija je o njemu izvijestila tek u četvrtak u 14,25 sati, i to nakon medijskih upita, a s obzirom da je Osijekom već naveliko kružila priča o ovoj tragediji. Međutim, ni to priopćenje nije otkrilo ništa posebno, prvenstveno u smislu kvalifikacije djela.

- Sinoć, oko 22:05 sati u stanu u Osijeku došlo je do smrtnog stradavanja 21-godišnjakinje. U ovom trenutku nismo u mogućnosti dati više informacija o dinamici ovog događaja, osim činjenice da je smrt djevojke nastupila od vatrenog oružja, a koje je ujedno i službeno oružje policijskog službenika koji je van službe, u vrijeme događaja bio prisutan u stanu. Policijski službenici nastavljaju s utvrđivanjem svih činjenica i okolnosti ovog događaja, a o čemu ćemo pravovremeno obavijestiti javnost - priopćila je PU osječko-baranjska.

Neobično policijsko priopćenje

Riječ je o prilično neobičnom priopćenju, a dodatno je neuobičajeno što policija, koja inače redovno izvještava o tragedijama poput ove, nije izvijestila javnost nedugo nakon samog događaja, kako se uobičajeno radi. Očito je da im očevid i dosadašnji dio istrage, odnosno analiza svih okolnosti još uvijek nisu dali odgovore na pitanja o tome što se točno dogodilo.

Inače, prema informacijama Jutarnjeg, 27-godišnji je policajac uhićen i priveden u službene policijske prostorije, kako bi istražitelji s njim obavili razgovor o svim okolnostima ove tragedije, odnosno kako bi se od njega, kao očito jedine osobe koja je u trenutku tragedije bila u stanu s djevojkom, doznalo što se dogodilo. Odgovore čeka i obitelj mlade djevojke čiji je život naprasno prekinut, a kako smo doznali od osoba koje su se poznavale, 21-godišnja Osječanka bila je omiljena u svom društvu, uspješna studentica i sportašica. Prije dvije godine završila je gimnazijski smjer Prirodoslovne gimnazije i Tehničke škole ‘‘Ruđer Bošković‘‘ u Osijeku, a pohađala je Pravni fakultet u Osijeku. Bila je i stipendistica Grada Osijeka za darovite studente. Trenirala je taekwondo, gdje je također imala zapažene uspjehe i rezultate. Prijatelji je opisuju kao nevjerojatno optimističnu i veselu djevojku, koja je uvijek bila nasmijana, dobro raspoložena i prijateljski nastrojena prema ljudima u svojoj blizini, ali i onima koje je prvi put u životu susrela. U to su se mogli uvjeriti i kupci u jednom osječkom trgovačkom centru gdje je radila preko studentskog centra i također bila omiljena.

Tragediju u Osijeku, na upit medija, komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

- Nemam nikakvih detalja više, osim da je djevojka 21 godinu stara izgubila život, da je na licu mjesta pronađen pištolj koji pripada policijskom službeniku koji je u trenutku kada se to dogodilo bio u stanu - kazao je ministar Božinović.

Na upit ima li indicija da se radi o ubojstvu, odgovorio je kako on to u ovom trenutku ne može spekulirati. Više o okolnostima ove tragedije trebala bi otkriti obdukcija koja je obavljena u KBC-u Osijek, ali nam njezini rezultati još nisu poznati. Pogreb tragično preminule 21-godišnjakinje bit će u subotu na Centralnom groblju u Osijeku.