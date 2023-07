"Nova zabava za naše turiste": Ružni prizori u centru Splita

Do sada smo po gradu viđali pijane turiste kako spavaju gdje stignu. Samo legnu nasred puta i malo odmore. Sada umjesto njih možemo vidjeti motocikle kako - leže na podu. No, čini se da su i za to krivi mladi stranci željni zabave.

U grupi Get Getanima osvanule su slike tih motora "poleglih" po cesti.

"Nova zabava za naše turiste. Parking za motore kod Prime.

Jesmo li i dalje svima dosadni sa našim objavama i što bismo mi htjeli. Nek se mladost zabavlja. Jutros u 5.30", stoji uz slike s parkinga za motore.

I vi ste jednom bili mladi? Da, ali ne i ovako obijesni i gnjevni. #GetTherapist #GetDown #GetDirect Posted by GetDirekt on Tuesday, July 4, 2023