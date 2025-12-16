Nova uprava HNK-a Split ističe željezni repertoar, osnaživanje Opere, okretanje razvoju publike te fokus na estetiku i emocije: „Gradimo teatar koji Split zaslužuje“

Užurban ritam, kombinacija „starih“ snaga i svježe krvi na novim funkcijama, optimizam i veliki planovi, tako bi se ukratko dala sažeti konferencija za medije na kojoj je predstavljena nova uprava Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu.

Vršitelj dužnosti intendanta Božo Župić odmah je istaknuo da ovaj put pozdravlja s časne funkcije v.d. intendanta, u godini Tijardovića i Gotovca, istaknuvši Mozartov citat da „put ka umjetnosti ne vodi bezbrižnim alejama“. „Nije lako, ali nas ovaj zadatak kao tim privlači neodoljivom snagom. Imamo velike umjetnike koji će dati pomoć nacionalnom teatru. Iako svi malo spavamo u zadnje vrijeme, uspjeli smo napraviti reprezentativan program koji je jučer jednoglasno usvojen na kazališnom vijeću. HNK je kazalište koje voli umjetnost i ima dobru umjetničku budućnost.“

Mirna Sporiš: Želim da plesači osjete da plešu radi višeg cilja

V.d. ravnateljice Baleta Mirna Sporiš istaknula je izazove koji slijede njezinu ansamblu: „Hvala vam što ste me pozvali na ovu dužnost koja je velika odgovornost. Imam veliku umjetničku karijeru iza sebe, završila sam svoju aktivnu plesnu karijeru, nastavila sam radili kao pedagog i sad sam v.d. ravnateljice Baleta. Poznajem splitski teatar 30 godina unatrag, nije mi nepoznanica, pratila sam ansamble uz razna vodstva. Moja je vizija za Balet vratiti disciplinu, red, ljubav i radost prema plesu, koju moramo prenijeti publici. Kako sam ja izgarala na sceni, želim da i plesači osjete da plešu radi višeg cilja. Želimo vratiti publiku u kazalište, i neke uspješnice koje smo vidjeli kroz godine unatrag. Ove godine radimo premijeru „Giselle“, to je predivni romantični balet koji dugo nije bio na repertoaru. Očekujemo i uspješnice „Snježnu kraljicu“, „Gusara“, „Orašara“ i dječju predstavu „Cipollino“, a i „Magnum“, koji je bio uspješnica u vrijeme Almire Osmanović, sjećam se da je to predivna predstava. Napravit ćemo koncertnu izvedbu „Grka Zorbe“ u koprodukciji s Operom i Orkestrom. Putem ću upoznati ansambl i tako će se dalje slagati repertoar.

Siniša Popović: Bit ću krajnje inkluzivan i vodit ću se kriterijem izvrsnosti

Nacionalni prvak Siniša Popović, v.d. ravnatelja Drame, nije krio još uvijek vidljivo iznenađenje ovakvim raspletom situacije, a posebno se osvrnuo na kvalitetu ansambla koji će predvoditi: „Još sam uvijek i sam pomalo zatečen u ovoj ulozi, jer u mojih 175 dosad odigranih ovakve nije bilo, ali potvrdno sam odgovorio na poziv gospodina Župića, koji je došao naglo i neočekivano, no pozitivnu je prevagu napravio ansambl Drame HNK-a, koji smatram jednih od ponajboljih u zemlji. Osmislio sam nove naslove, a i reprizne, za sezonu i Splitsko ljeto. Cijelo sam vrijeme u mislima imao ansambl, tih 29 ljudi koje smatram izuzetnima. Zvali smo redatelje i suradnike, odazivali su mi se od Turske do Švedske na moje poziv, ali neću duljiti o tom stresnom razdoblju. Naslovi su sljedeći: prva premijera Drame bit će „Leda“ u režiji Darija Harjačeka, zatim „Susret“ Nine Mitrović u režiji Patrika Sečena, „Pas, žena i muškarac“ Sybille Berg, a na velikoj će sceni Dejan Projkovski režirati Shakespeareovu „Oluju“. U ovim naslovima glumci mogu odigrati čitav niz amblematskih uloga koje odskaču od uobičajenih. Za Splitsko ljeto na moju velik sreću pripremamo vrlo ekskluzivan naslov, roman Laszla KKrasznahorkaia, ako nas sreća pomiluje, mogli bismo imati svjetsku praizvedbu nobelovca, malo tko se može time pohvaliti. Reprize će biti „Mizantrop“, „Robi K.“, „Crvena voda“, „Ljeta s Marijom“, „Woyzeck“, „Tiha noć“, „Tužan pogled u prazan takujin“, „U malu je uša đava“, „Građanin Matijanić“, „Bambina“, „Bolna djeca u cvijeću“, „Daleko je Kandahar“, „Žaba“, „Laponija“ i „Francuzica“ te suradnja s Udrugom Legato, „Meštar“.

Prvo što sam učinio kad je došlo do ove smjene bilo je da sam nazvao gospodina Ivana Penovića, razgovarali smo satima, uglavnom o produkcijsko-tehničkim poteškoćama, upozorio me na probleme na koje ću nailaziti i vrlo sam mu zahvalan na tome. Malo koja se smjena odigrala tako kao između mene i gospodina Penovića, s kojim sam u komunikaciji, na liniji – jer kazalište je slijed i kontinuitet, moramo cijeniti ono prije nas i ono što dolazi iza nas. Bit ću krajnje inkluzivan i vodit ću se kriterijem izvrsnosti.

Frano Igor Barović: Dijelimo istu viziju opere, želimo željezni repertoar

Na novu funkciju stiže i čovjek „iznutra“, Frano Igor Barović, v.d. ravnatelja Opere i dugogodišnji djelatnik u Orkestru HNK-a, svirač prvog roga, angažiran na više različitih funkcija.

„Mislim da ću sa svojim znanjem koje sam stekao moći doprinijeti u ovoj situaciji koja nas je malo zatekla. Moramo složiti skladan program, ali jako sam optimističan, kao i v.d. intendanta koji je vrlo susretljiv i komunikativan. Oduševilo me što s intendantom dijelim istu viziju Opere, vrlo su jaki naslovi u pitanju, imamo izvrsnog maestra Sinkeviča koji će dati veliki obol. U programu planiramo željezni repertoar, prva opereta koju ćemo izvesti bit će Tijardovićeva „Kraljica lopte“, 100 godina nakon njezine praizvedbe. Prva operna premijera iza toga bit će Gotovčev „Ero s onoga svijeta“, naslov koji naš ansambl poznaje i dugo je godina na repertoaru te je konačno došlo vrijeme da ga obnovimo. Više ćemo se koncentrirati na novu scenografiju i kostime, bit će to potpuno nova premijera. Treća premijera bit će Verdijev „Rigoletto“, a četvrta u suradnji s UMAS-om „Dubravka“ Jakova Gotovca, pastoralna igra. Time ćemo uključiti i motivirati studente koji se ovdje obrazuju. Reprizirat ćemo „Nikolu Šubića Zrinjskog“, „Madamu Butterfly“, „Seviljskog brijača“, „Traviatu“, „Splitski akvarel“ i „Malu Floramye“. U novoj sezoni ide i repriza „Capuleti i Montecchi“, „Mila Gojsalića“ i „Mefistofel“. Opere koje bi se izvodile u foyeru bile bi namijenjene privlačenju mlađe publike, ali o tome će više reći Jelena Bosančić.“

Jelena Bosančić, v.d. viša savjetnica za operu, balet i dramu, svojim će znanjem i idejama pokušati povezati sva tri ansambla u homogenu cjelinu: „Zahvaljujem intendantu kojega poznajem iz studentskih dana, zajedno smo rasli, moj put u ovom kazalištu traje 20 godina, od stipendistice do glumice do ravnateljice Drame i sada u novoj ulozi. Živim i dišem sve direkciji i za sve ću se podjednako boriti. U foyeru ćemo predstavljati mlade glazbenike sa svih akademija da privučemo novu publiku. „Pocket opera“ projekt je prikazivanja skraćenih verzije opera, da vratimo publiku u teatar i da se kasnije zainteresiraju za željezni repertoar, da ih odgajamo odmalena. Reprizna „Čarobna frula“ prebacit će se u foyer, a u suradnji s UMAS-om slijedi nam i „Figarov pir“.

Maestro Mihail Sinkevič nije krio veselje zbog nastavka suradnje s HNK-om: „ Jako sam sretan što je na ovu funkciju stigao izvrsni pjevač Božo Župić, s kojim sam sjajno surađivao. Naporno smo radili, ali dobili smo osmijehe publike. Gospodin Župić je hrvatski patriot, ali i „patriot“ Dalmacije i Opere, kao i ja. Imamo kao v.d. ravnatelja sjajnog glazbenika koji je umjetnik, poznaje orkestar i zna organizirati posao. Jelena Bosančić je puna sjajne energije i ideja, sve mi se to jako sviđa, sretan sam i mogu samo uživati. Nadam se da će nam dolaziti dobri dirigenti, dolaze nam i mladi, kazalište će imati „dobru ekipu“, zbog toga smo sretni. Nadam se da ćemo pojačati kvalitetu Opere, što svi želimo.

Frane Galzina: Moramo raditi na podizanju statusa umjetnika

Frane Galzina, v.d. poslovnog ravnatelja, po struci ekonomist, istaknuo je da nije tipični hladni ekonomist', jer ga oduvijek odlikuje golema ljubav prema kazalištu: „Stručnjak sam sfere koja želi ostvariti harmoniju interesa svih strana. Bio sam iznenađen pozivom gospodina Župića i prihvatio sam ovaj izazov. Upravljati teatrom u poslovnom i financijskom smislu, u sustavu koji im mora osigurati uvjete, nije lako. Dugo pratim teatar i mislim da su Grad i država osigurali dovoljno budžeta da ovaj program izvedemo. Ovih me nekoliko dana oduševila pozitivna energija. Ne radimo zbog sebe, nego zbog publike. Nadamo se velikim oduzetnicima i pokroviteljima, posebno ću s gospodinom Vatavukom pokušati „osvojiti grad“ u tom smislu. Radit ćemo na boljem financijskom sustavu i transparentnom računovodstvu, javni novac ima pravo na apsolutnu transparentnost. Radit ćemo i na digitalizaciji. Mislim da status umjetnika trenutačno nije dovoljno dobar, morat ćemo raditi na podizanju kvalitete njihova statusa. Želimo onaj tijardovićevski zanos u teatru, počet ćemo vraćati neke vrijednosti koje smo putem izgubili. Bolila me dekadencija Opere, znam da ćemo to podignuti. Ja ću sa svoje strane osigurati da im bude bolje. S gospodinom Štrljićem bio sam radio na drugoj sceni teatra, i o tome moramo razmišljati. Kultura ne troši novac, nego stvara nove vrijednosti za sve generacije. Radit ću danonoćno da naš teatar bude najbolji u Hrvatskoj.

Ivan Vatavuk, glavni producent, dubinski poznaje kazalište u kojemu je proveo preko 25 godina, a svoju je novu funkciju počeo rečenicom „'Umjetnost sama po sebi zapravo ne postoji, postoje samo umjetnici' – intendant i ja smo razgovarali o tome kako osnažiti produkciju. Cilj je stvoriti tim ljudi koji će stvarati uvjete za rad. Teatar je estetika, energija, emocija i ljudi. Moramo opravdati trošenje novca, treba nam estetika koja će privući ljude. Svi smo mi na plaćama poreznik obveznika, produkcija i marketing zaslužuju puno više, a sad ćemo se pokrenuti i financijski. Produkcija je ta koja pronalazi sredstva za rad. Pretpremijere velikih naslova za vrijeme Štrljića plaćali su sponzori. Trebamo identitet kazališta na nacionalnoj razini, mi imamo preko 250 izvedbi godišnje, sve je to posao produkcije. Imamo odličan tim i nadamo se da idemo u energetsku obnovu i teatar koji Split zaslužuje.“

Predsjednica Kazališnog vijeća Marija Boban osvrnula se na upite s kojima su se posljednjih tjedana nosili i članovi KV-a, ali i nova uprava: „Prošli tjedan bio je produktivan, s mnogo razgovora, i većina upita bila je – zašto Božo Župić. Na KV-u je velika odgovornost, u njega ulazite imenom i prezimenom, imali smo čast predložiti gospodina Župića koji je imao i viziju i plan za naš teatar. Najveći je problem bila Opera, posebno izostanak ravnatelja Opere, kao i pitanje poslovnog ravnatelja. Kroz stalne sastanke i sjednice jednoglasno smo izglasali program. Radit ćemo na poboljšanju međuljudskih odnosa i na dobrobiti HNK-a Split. Sa zadovoljstvom mogu reći da ova uprava uživa potporu Kazališnog vijeća. Gospodin Vatavuk ima odgovornu funkciju u ovom timu, i to je odgovor na jedno od mnogih pitanja koja smo čuli ovih dana. Mana ranijih uprava bila je zanemarivanje splitskog ansambla. Vjerujemo u ovaj tim, a ja ću sa zadovoljstvom nastaviti pratiti i pljeskati iz publike.“