Nova slavina i stabla kod zvjezdarnice u Gornjem Sitnom

Splitska tvrtka Parkovi i nasadi d.o.o. danas je sudjelovala u uređenju prostora ispred zvjezdarnice u Gornjem Sitnom, gdje je postavljena nova slavina namijenjena posjetiteljima i planinarima.

Slavina će biti posebno korisna svima koji se nakon uspona na Makirinu trebaju osvježiti, čime se dodatno unapređuje infrastruktura za boravak na otvorenom.

Uz to, u vrtu pored zvjezdarnice posađena su i dva mlada stabla — murva i pelegrinka — koja će s vremenom doprinijeti uređenju i hladu ovog prostora.

Suradnja komunalnih službi i lokalnih udruga često ima važnu ulogu u održavanju i poboljšanju javnih sadržaja, osobito na lokacijama koje posjećuju izletnici i ljubitelji prirode.

Iz udruge Zvjezdano selo Mosor zahvalili su Parkovima i nasadima na podršci te izrazili očekivanje nastavka dobre suradnje i u budućim projektima.