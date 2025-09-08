Nova Škorina pjesma "Godina je previše" i spot rasplakali tisuće obožavatelja: "Kao da opisuje moj život"

Dirljiva, emotivna balada sa snažnom životnom porukom - tako se najbolje može opisati nova glazbena kreacija Miroslava Škore "Godina je previše". Pjesma i prateći spot ujedinjuju snažne emocije, na koje malo tko može ostati ravnodušan, i univerzalnu poruku o životu: da nikada ne smijemo odustati i da se uvijek imamo na koga osloniti.

Autor glazbe Aleksandar Homoky, s kojim je Škoro već autorski surađivao na pjesmi "Svetinja", ovoga je puta, unatoč ozbiljnim zdravstvenim problemima sa srcem, dao cijelog sebe u stvaranje ovog hita, iako se već neko vrijeme ne bavi aktivno glazbom. Tekst je napisao hrvatski branitelj Goran Orešković, a aranžmane su potpisali Škorin sin Matija i Ivica Murat.

“Ja sam ovu pjesmu samo otpjevao - oni su zvijezde. Vjerovali su u mene, a ja sam imao čast prenijeti njihovu emociju”, istaknuo je Škoro, još jednom oduševivši brojne obožavatelje koji nisu skrivali da su ih pjesma i spot duboko dirnuli.

„Sad me i suza pošla, pjesma dira tko ima dušu“, „Koja emocija i ljepota od pjesme“, „Slavonska duša i legenda! Pjesma je predivna“, „Dragi Škoro, kao da ste u pjesmi opisali moj život... Hvala Vam“, „Škoro je legenda, svaka pjesma mu je hit“ - samo su neki od komentara koji se mogu pročitati ispod videa.

“Pronašao sam se u svakom stihu. Često zaboravljamo da svaka priča ima početak i kraj. Nije mi bila namjera širiti depresiju, nego podsjetiti ljude da žive svaki trenutak, da budu prisutni u sadašnjosti. Najljepše je kad život imaš s kime dijeliti”, dodao je kantautor.

Videospot prati priču čovjeka koji kopni, ali unatoč svemu u životu ne smije se zaboraviti na zajedništvo, prijateljstvo i oslonac koji nam ljudi daju. Posebnu snagu spotu daje glumačka interpretacija Branka Helajza, Škorinog dugogodišnjeg prijatelja i kuma. “Upoznali smo se prije 40 godina, bio je član Slavonskih bećara kada sam ja upao u bend. Toliko smo se zbližili da je bio moj vjenčani kum. Zato sam znao da će upravo on najbolje prenijeti emociju ove pjesme - jer će biti potpuno svoj”, objašnjava glazbenik.

Miroslav Škoro u narednim mjesecima priprema i dva glazbena spektakla: glavni koncert na ovogodišnjim Vinkovačkim jesenima u petak, 12. rujna, te veliki jubilej - 40 godina karijere u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, 21. prosinca. Bit će to retrospektiva svih najvećih hitova, od prvih dana pa sve do najnovijih ostvarenja. Uz bogatu produkciju, vrhunske glazbenike i goste iznenađenja, koncert će biti emotivno putovanje kroz četiri desetljeća stvaranja i druženja s publikom.