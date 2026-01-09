Nova sezona, nova liga, isti dobar đir. Strkina Mini Liga kreće iz Biorina

Nova godina donosi nove ciljeve, a Strkina Mini Liga idealan je način da se novogodišnje odluke odmah pretvore u kilometre. Prvo kolo lige ujedno označava i početak trkačke sezone, a otvaranje je zakazano u predivnom ambijentu Biorina. Sudionike očekuje staza duga oko sedam kilometara, koja prolazi autentičnim dalmatinskim krajolikom i vodi kraj stećaka u Cisti Velikoj – vrijedne kulturno-povijesne baštine i nijemih svjedoka prošlih vremena. Trasa je prikladna i za iskusne trkače željne dobrog treninga, ali i za rekreativce koji žele aktivno provesti zimsko prijepodne u prirodi.

Start utrke je u 11:00 sati.

Očekuje se hladan, ali sunčan dan, idealan za trčanje. Nakon dolaska u cilj sudionike će dočekati okrjepa te kuhano vino ili topli čaj, uz dobro poznatu opuštenu atmosferu Strkine Mini Lige. Strkina Mini Liga nije samo sportsko natjecanje, već i prilika za druženje, boravak u prirodi i upoznavanje novih lokacija, a ove godine vodi sudionike na čak pet atraktivnih destinacija.

Raspored kola Strkine Mini Lige:

• 11.01. – Biorine

Tradicionalni početak uz par kilometara razbuđivanja i prvu dozu zabave

• 18.01. – Šolta

Otok maslina i dobre vibre – spremni za morske vidike?

• 25.01. – Podgrajska ljut

Lagano neće biti, ali osjećaj poslije bit će neprocjenjiv

• 30.01. – Noćni trek Salona – Noć muzeja

Posebno izdanje uz lampice kroz povijest – arheološka avantura pod zvijezdama

• 08.02. – Drvenik Veliki

Finale lige u čarobnoj otočkoj tišini – savršeno za zaokružiti zimsku priču

Sve dodatne informacije o pojedinim kolima, lokacijama starta i prijavama bit će objavljene uoči svake utrke na Facebook profilu TTK Strke.

Strkina Mini Liga i ove godine spaja sport, prirodu, povijest i dobru energiju – a Biorine su tek prvi korak.