Nova pravila za vozače u Hrvatskoj i EU: Digitalna dozvola, stroži liječnički pregledi, bit će i "crna lista"...

Svi vozači u Hrvatskoj, od onih koji tek sjedaju u klupe autoškola do profesionalaca s milijunima kilometara iskustva, uskoro će se suočiti s jednom od najvećih reformi sustava vozačkih dozvola u posljednjih nekoliko desetljeća. Usklađivanje s novom direktivom Europske unije donosi paket izmjena osmišljenih s dva ključna cilja: drastično povećati sigurnost na cestama diljem Unije i osuvremeniti administrativne procese prilagođavajući ih digitalnom dobu, objavio je poslovni.hr.

Promjene su sveobuhvatne i zadiru u gotovo svaki aspekt, od načina na koji dokazujemo svoje pravo na upravljanje vozilom do sankcija koje će vrijediti od Lisabona do Helsinkija. Iako je državama članicama ostavljen rok od četiri godine za potpunu implementaciju, obrisi budućnosti vožnje već su jasno definirani.

Uvođenje digitalne vozačke

Jedna od najzvučnijih i svakako najočekivanijih novosti jest uvođenje digitalne vozačke dozvole. Uskoro će klasična ružičasta kartica postati stvar prošlosti, a njezino će mjesto zauzeti inačica pohranjena na pametnom telefonu. Time će vozačka dozvola postati lako dostupna unutar mobilne aplikacije, baš poput digitalnih osobnih iskaznica ili bankovnih kartica.

Ova modernizacija ne samo da pojednostavljuje identifikaciju prilikom kontrole, već i značajno otežava krivotvorenje i zlouporabu. Važno je napomenuti da, iako će digitalna verzija postati standard, građani koji to žele i dalje će imati mogućnost zatražiti izdavanje fizičke kartice. Za potpunu tranziciju na digitalna rješenja predviđen je prilagodbeni rok od otprilike četiri godine.

Novosti za mlade i neiskusne vozače

Poseban naglasak nove direktive stavljen je na mlade i neiskusne vozače, statistički najrizičniju skupinu u prometu. Za sve nove vozače uvest će se obavezno probno razdoblje u trajanju od najmanje dvije godine. Tijekom tog perioda, za njih će vrijediti znatno stroža pravila i sankcije za teže prekršaje.

To se ponajprije odnosi na vožnju pod utjecajem alkohola, gdje se očekuje nulta stopa tolerancije, ali i na druge opasne radnje poput nekorištenja sigurnosnog pojasa ili korištenja mobitela. Zanimljiva je novost i mogućnost da mladi već sa 17 godina steknu pravo na vozačku dozvolu, ali pod uvjetom da do punoljetnosti voze isključivo uz pratnju iskusne osobe. Cilj ove mjere je omogućiti stjecanje iskustva u kontroliranim uvjetima i smanjiti broj nesreća uzrokovanih neiskustvom.

Snižavanje dobne granice za vozače kamiona

Promjene neće zaobići ni profesionalne vozače, a neke od njih mogle bi pomoći u rješavanju kroničnog nedostatka radne snage u transportnom sektoru. Direktiva predviđa snižavanje dobne granice za vozače kamiona s 21 na 18 godina, dok će se za upravljanje autobusima granica spustiti s 24 na 21 godinu, čime se mladima otvara raniji ulazak na tržište rada.

Istovremeno, novosti stižu i za vozače B kategorije, posebno one koji koriste veća vozila poput kampera. Umjesto dosadašnjeg ograničenja od 3,5 tone, vozači s B kategorijom moći će upravljati vozilima ukupne mase do 4,25 tona, pod uvjetom da prođu dodatnu obuku ili polože specifičan ispit, što će zasigurno obradovati ljubitelje karavaninga.

Stroži liječnički pregledi i nova pravila za sve

Reforma donosi i promjene u sustavu zdravstvenih provjera sposobnosti za vožnju. Obavezni liječnički pregledi bit će nužni prilikom prvog izdavanja, ali i svakog obnavljanja vozačke dozvole. Posebna će se pažnja posvetiti pregledu vida i provjeri stanja kardiovaskularnog sustava, dvaju ključnih faktora za sigurnu vožnju.

Ipak, direktiva ostavlja prostor državama članicama da za vozače osobnih automobila i motocikala umjesto klasičnog pregleda uvedu ispunjavanje obrasca za samoprocjenu zdravstvenog stanja. Mijenjaju se i rokovi valjanosti samih dozvola. Dozvole za automobile i motocikle u pravilu će vrijediti 15 godina, dok će one za profesionalne kategorije, poput kamiona i autobusa, vrijediti pet godina, nakon čega će biti potrebno obaviti novi liječnički pregled i produljenje.

Europska “crna lista” za prekršitelje

Jedna od najvažnijih promjena koja izravno utječe na sigurnost jest prekogranično priznavanje zabrana vožnje. Do sada je vozač koji bi zbog teškog prekršaja, poput vožnje u pijanom stanju ili izazivanja teške nesreće, izgubio vozačku dozvolu u jednoj državi članici, često mogao nesmetano nastaviti voziti u svojoj matičnoj zemlji.

S novom direktivom tome se staje na kraj. Zabrana upravljanja vozilom izrečena bilo gdje u Europskoj uniji vrijedit će na čitavom njezinom teritoriju. Ovaj mehanizam, u kombinaciji s digitalnim dozvolama koje je teško lažirati, stvorit će jedinstven europski sustav evidentiranja i sankcioniranja najopasnijih vozača.

Ujedno se unapređuje i sama obuka budućih vozača, s većim naglaskom na realne opasnosti poput mrtvih kutova, sigurnog otvaranja vrata kako se ne bi ugrozili biciklisti te rizika korištenja mobilnih telefona i drugih distrakcija.