NOVA PRAVILA ZA IZNAJMLJIVAČE "Više je nego potrebno odrediti značajno veće kazne i puno jaču kontrolu"

Nova turistička sezona donosi nam i novi obračun s onima koji iznajmljuju na crno. Uvodi se registarski broj za svaku smještajnu jedinicu, ali i brže "sjedanje na račun" neplatišama turističke pristojbe. Bez registarskog broja nema ni oglašavanja na platformama za iznajmljivanje.

"Platforme će i na zahtjev ministarstva ali i periodično ministarstvu dostavljati podatke o svim onima koji se oglašavaju na toj pojedinoj platformi tako da ćemo mi te podatke provjeravati sa svim onim podacima o koje imamo o registriranim objektima", objasnila je Monika Udovičić, državna tajnica Ministarstva turizma i sporta, piše Dnevnik.hr.

"Iznajmljivači pozdravljaju ovakav oblik registracije zato što je jako puno nelegalnih apartmana i na ovaj način će se lakše raščisti to tržište. (...) Na ovaj način svaki apartman za sebe zasebno će morati biti legalan da bi se mogli iznajmljivati na platformama. Svaku kontrolu i provjere pozdravljamo, dapače i potičemo, da ih bude i više", poručila je Hana Matić, potpredsjednica Udruge Spasimo male iznajmljivače.

Dodala je da je ovo ljeto državni inspektorat otkrio da je svaki treći apartman bio nezakonito iznajmljen.

"Kad uzmemo u obzir koliko imamo nekomercijalnog smješta, to su takozvane vikendice i stanovi za odmor koji se nelegalno iznajmljuju, ja bih rekla da je i više nego potrebno odrediti značajno veće kazne i puno, puno jaču kontrolu", dodala je.