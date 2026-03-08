Nova pravila odijevanja: Župan tajnicama zabranio minicu i prevelik dekolte

Na snagu su stupila nova pravila o odijevanju na radnome mjestu u službama Koprivničko-križevačke županije.

Za specifična radna mjesta župan Tomislav Golubić donio je novi pravilnik kojim je propisao svojevrsni dress code koji vrijedi u uredovno radno vrijeme u Županijskoj upravi.

Specifičnu radnu odjeću, tako, dužni su nositi administrativni tajnik ili tajnica župana, dožupana i čelnika Županijske skupštine, čuvar (zaštitar), pomoćni radnik-servir, spremač, službenici koji su često na gradilištima te glavni arhivar i službenici u tom odjelu.

Tajnica i zaštitarka mogu nositi sako, košulju, maramu ili kravatu, duge hlače, suknju, haljinu i cipele. Tajnik i zaštitar nose sako, košulju, kravatu, duge hlače i cipele. Radna odjeća ne smije biti preuska, prekratka i suviše dekoltirana, a cipele ne smiju imati vrlo visoke pete, ističe se u pravilniku.

Pomoćni radnici nose pregače i anatomsku obuću, a spremači i spremačice radnu kutu i anatomsku obuću. Službenici koji obilaze gradilišta imaju zaštitne jakne, hlače, cipele i prsluk, kacigu te drugu zaštitnu opremu. Arhivari moraju nositi radnu kutu i zaštitne rukavice.

Tajnice i zaštitari u zgradi županije radnu će odjeću i obuću zamijeniti novom nakon 12 mjeseci nošenja. Odjeću kupuju sami, a plaćene račune dostavljaju pročelniku službe koji ocjenjuje odgovara li odjeća kriterijima i pravilniku.

Ako je sve u redu, Županija im podmiruje račun do iznosa od 250 eura. Ako su odjeća i obuća skuplji od tog iznosa, tajnica i zaštitar snose troškove viška. No, ako pročelnik iz dostavljenog računa utvrdi da odjeća ne odgovara kriterijima, odbit će isplatu, piše Danica.