Nova pravila na trajektnoj liniji za Brač. Otočane razbjesnile cijene: "Neka se gradonačelnica izbori za nas, ovo je pljačka"

S početkom 2026. godine stupio je na snagu novi plovidbeni red na najprometnijoj trajektnoj liniji u zemlji, na relaciji Split - Supetar (linija 631). Ulaskom u nisku sezonu, koja se razlikuje od dosadašnjeg zimskog rasporeda, uvedeno je ukupno 12 polazaka u oba smjera radnim danom, što je dva više nego ranije.

Niski sezonski red plovidbe vrijedit će od 1. siječnja do kraja svibnja te ponovno od 1. listopada do završetka kalendarske godine. Visoka sezona započinje ranije nego dosad, već 1. lipnja i traje sve do 30. rujna. U tom će razdoblju trajekti prometovati 14 puta dnevno u oba smjera, uključujući nedjelje i blagdane.

Time se ujedno ukida dosadašnja podjela na tri sezone, koja je često stvarala neizvjesnost zbog manjeg broja polazaka i neujednačenih rasporeda.

Međutim, povećan broj linija donio je i osjetno više cijene karata. Dok je još u siječnju prošle godine karta u jednom smjeru za odraslu osobu iznosila 4,40 eura, a za automobil do pet metara duljine 18,20 eura, novi cjenik donosi značajno poskupljenje. Putnici stariji od 12 godina sada za kartu plaćaju 6,50 eura, dok prijevoz automobila stoji 26,10 eura.

Ovo je posebno razljutilo Bračane 'vikendaše', pa se tako našem portalu javio čitatelj koji kaže da ih se poistovjećuje sa strancima.

"Cijena karata za Supetar od 1.1.2026. Povećao se broj polazaka trajekata i o tome se pisalo a došlo je do povećanja cijena karata za 44 posto!!! Usporedite te cijene s cijenama karata za druge otoke.

U ovoj situaciji najviše ispaštaju vikendaši (auto i jedna osoba sa 22.60€ na 32.60€). Stavlja nas se u isti koš sa strancima koji dođu jedanput godišnje, a mi idemo u par navrata svaki mjesec. Gradonačelnica je mudro šutila o tome dok se hvalila izborenim brojem linija. Kako se uspila izborit za povećanje linija tako neka sada izbori i nađe neko rješenje i za nas "vikendaše" a ne da nas se doslovce pljačka sa ovim bezobraznim cijenama. Nemam ništa protiv otočana i znam da je povezanost sa Splitom ključan faktor ali smatram da ovo nije način jer tu upravo "vikendaši" najviše ispaštaju", ljutito nam komentira.