NOVA PRAVILA Arena Zagreb zabranila ZDS

Arena Zagreb uvela je stroge zabrane korištenja fašističkih i ustaških simbola, slogana i pokliča, uz jasne i dugoročne sankcije za sve koji ih prekrše. Riječ je o novim Općim uvjetima poslovanja Zagrebačkog holdinga - podružnice Arena Zagreb, donesenima u prosincu 2025., nakon zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba i niza javnih polemika vezanih uz koncerte i javna okupljanja.

Ove mjere dolaze u kontekstu nedavne situacije s Markom Perkovićem Thompsonom, čiji je koncert u Areni Zagreb krajem prosinca izazvao nove političke i pravne prijepore oko uporabe pokliča "Za dom spremni", te drugi koncert koji gradonačelnik Tomislav Tomašević i gradske vlasti nisu odobrile zbog ZDS-a u pjesmi Bojna Čavoglave, piše N1.

Svemu je prethodila odluka Gradske skupštine iz studenoga 2025. godine, na koju se i novi Opći uvjeti izravno pozivaju, kao prvi dokument Grad Zagreb izrijekom nalaže zabranu pokliča "Za dom spremni" u svim prostorima i na svim površinama kojima upravlja Grad ili za koje izdaje dozvole.

Politolog i bivši diplomat Damir Grubiša za N1 je prokomentirao legitimnost optužnice koja je uslijedila zbog navodne "političke korupcije" zagrebačkog gradonačelnika, a kojom ga Thompsonov odvjetnik Marijanović tereti da je "iz svog osobnog interesa postupao na štetu interesa Grada Zagreba, odnosno gradskog proračuna."

Izričita zabrana "fašističkih i ustaških obilježja"

Ključna odredba nalazi se u članku 34. Općih uvjeta poslovanja, u poglavlju koje se bavi zaštitom javnog reda, mira i ustavnih vrijednosti. U dokumentu se izrijekom navodi:

"Organizatorima i izvođačima ne dopušta se korištenje, poticanje ili odobravanje korištenja obilježja, slogana ili poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja te korištenje fašističkih ili ustaških simbola ili pokliča, uključujući poklič 'Za dom spremni'", stoji u članku 34. Općih uvjeta poslovanja Arene Zagreb.

Zabrana se ne odnosi samo na izvođače na pozornici, već i na organizatore događanja, njihove suradnike te na korištenje prostora općenito, što znači da se odgovornost ne može prebacivati isključivo na publiku.

Petogodišnja zabrana korištenja gradskih prostora

Još su strože propisane posljedice kršenja zabrane. U članku 35. jasno je navedeno da sankcije nisu simbolične ni jednokratne:

"U slučaju postupanja protivno odredbama članka 34., sa zakupnicima se u razdoblju od pet godina neće sklapati novi ugovori o podzakupu ili drugom korištenju objekta Arena ili drugih površina kojima upravljaju ustanove ili trgovačka društva u vlasništvu Grada Zagreba", stoji u dokumentu.

Važno je naglasiti da se ta zabrana ne odnosi samo na jednu konkretnu osobu ili događaj, nego se prenosi i na buduće poslovne odnose s Gradom Zagrebom i njegovim ustanovama, čime se praktički onemogućuje organizacija javnih događanja u gradskim prostorima u razdoblju od pet godina.

Nadzor i dodatne mjere

Opći uvjeti predviđaju i aktivnu ulogu Zagrebačkog holdinga u nadzoru poštivanja zabrana. U članku 36. navodi se:

"Radi provjere postupanja sukladno ovim odredbama, Zagrebački holding d.o.o. ima pravo koristiti sva raspoloživa tehnička i druga sredstva", stoji u dokumentu.

Iako se u tekstu ne navodi na koja se konkretno sredstva nadzor odnosi, formulacija ostavlja širok prostor za kontrolu, uključujući snimke događanja i druge oblike dokumentiranja.