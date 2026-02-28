Nova povišica: Načelniku općine primanja skočila na 6100 eura neto mjesečno

Načelnik zagorske općine opet je dobio lijepu povišicu na svojem profesionalnom radnom mjestu.

On je Damir Poljak, HDZ-ov načelnik Općine Bednja, ravnatelj opće bolnice u Varaždinu i predavač na Sveučilištu Sjever.

Poljak danas zarađuje ukupno oko 6100 eura neto mjesečno, a godinu ranije primanja su mu iznosila oko 5400 eura. Plaća u bolnici mu je 4100 eura (lani je bila 3500), volonterska naknada u Općini 1550 eura (isto), a naknada na Sveučilištu Sjever oko 420 eura (prije godinu dana 390), piše Danica.

U odnosu na prije godinu dana, primanja su mu skočila za 600-tinjak eura, a u odnosu na predlani za čak 1900 eura. U dvije godine, dakle, mjesečno zarađuje 45 posto više.

Bednjanski načelnik predlani je dospio u nacionalni fokus nakon što je otkriveno da je pred lokalne izbore prije pet godina nezakonito trošio javni novac tiskajući lokalno glasilo u kojem je hvalio sam sebe. Kažnjen je s 3000 eura.