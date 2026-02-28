Close Menu

Nova povišica: Načelniku općine primanja skočila na 6100 eura neto mjesečno

Ukupna primanja oko 6100 eura

Načelnik zagorske općine opet je dobio lijepu povišicu na svojem profesionalnom radnom mjestu.

On je Damir Poljak, HDZ-ov načelnik Općine Bednja, ravnatelj opće bolnice u Varaždinu i predavač na Sveučilištu Sjever.

Poljak danas zarađuje ukupno oko 6100 eura neto mjesečno, a godinu ranije primanja su mu iznosila oko 5400 eura. Plaća u bolnici mu je 4100 eura (lani je bila 3500), volonterska naknada u Općini 1550 eura (isto), a naknada na Sveučilištu Sjever oko 420 eura (prije godinu dana 390), piše Danica.

U odnosu na prije godinu dana, primanja su mu skočila za 600-tinjak eura, a u odnosu na predlani za čak 1900 eura. U dvije godine, dakle, mjesečno zarađuje 45 posto više.

Bednjanski načelnik predlani je dospio u nacionalni fokus nakon što je otkriveno da je pred lokalne izbore prije pet godina nezakonito trošio javni novac tiskajući lokalno glasilo u kojem je hvalio sam sebe. Kažnjen je s 3000 eura.

