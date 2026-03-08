Nova pobjeda Malenih u Kaštel Starom: Ribola Kaštela uvjerljivo protiv Dubrovnika

Odbojkašice Ribole Kaštela upisale su novu pobjedu u SuperSport Superligi. U dvorani u Kaštel Starom Malene su svladale ŽOK Dubrovnik rezultatom 3:0 (25:21, 25:12, 25:20) i nastavile borbu za sami vrh na prvenstvenoj ljestvici.

Domaća ekipa od početka susreta nametnula je svoj ritam igre. Iako su gošće iz Dubrovnika u prvom setu pružile dobar otpor, Kaštelanke su u završnici pokazale više sigurnosti i koncentracije te povele 1:0 rezultatom 25:21.

U drugom setu Ribola Kaštela potpuno je preuzela kontrolu nad utakmicom. Agresivnim servisom, stabilnim blokom i sigurnim napadom Malene su brzo stekle veliku prednost te uvjerljivo osvojile set rezultatom 25:12.

Treći set donio je nešto izjednačeniju igru, ali domaće odbojkašice ponovno su pokazale kvalitetu i mirnoću u završnici. Ribola je zadržala prednost i zaključila susret rezultatom 25:20 za konačnih 3:0.

Najbolja i najučinkovitija igračica današnjeg susreta bila je Dijana Karatović iz ŽOK Ribole Kaštela, koja je bila važan oslonac svojoj ekipi tijekom cijele utakmice. Čestitala je svojim suigračicama na pobjedi i gošćama na borbenosti tijekom susreta, te najavila novu utakmicu sljedeći tjedan u njenom Osijeku.

Pomoćni trener Ribole Kaštela Aleksandar Milkov nakon susreta nije skrivao zadovoljstvo igrom svoje ekipe.

„Čestitamo curama na još jednoj pobjedi. Igra je bila odlična, rutinska, kao što smo već navikli gledati ove sezone. Zadovoljni smo rezultatom 3:0 jer je to bio cilj prije utakmice. Bili smo agresivni, koncentrirani i uspjeli smo utakmicu privesti kraju u našu korist. Sada idemo dalje u borbu za što bolju poziciju na tablici“, rekao je Milkov.

Trener Dubrovnika Leo Barić čestitao je domaćoj ekipi na pobjedi.

„Čestitam Riboli na zasluženoj pobjedi i želim im puno sreće u nastavku natjecanja“, poručio je Barić.

Novom pobjedom Ribola Kaštela nastavila je pozitivan niz u SuperSport Superligi i potvrdila stabilnu formu u završnici prvenstva.