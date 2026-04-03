Nova objava Društva Marjan: "Presude otkrivaju što čeka bespravne graditelje"

Društvo Marjan objavilo je kako su od danas javno dostupne anonimizirane sudske presude po tužbama bespravnih graditelja u Park-šumi Marjan protiv rješenja o uklanjanju koje je donio Državni inspektorat Republike Hrvatske. Kako navode, presude se mogu pratiti putem poveznice objavljene u komentaru, a popis će redovito ažurirati sa svakom novom presudom. Iz Društva Marjan ističu i da su sve odluke preuzete s javnog portala Tražilica odluka sudova RH.

Sudovi naglašavaju prevagu javnog interesa

Među ključnim naglascima iz objavljenih presuda posebno se izdvaja stav suda o pitanju prava na dom u nezakonito izgrađenim objektima na zaštićenom području.

"Valja reći kako se ne može s uspjehom pozivati na zaštitu svog prava na dom osoba koja živi u nezakonito izgrađenoj zgradi u posebno zaštićenom području jer je ta osoba svjesno uspostavila svoj dom u objektu koji je izgrađen protivno zakonu, a koja činjenica nije bila nepoznata niti dvojbena s obzirom na to da se za navedene zgrade i vodio postupak za izdavanje rješenja o izvedenom stanju. Stoga u konkretnom slučaju, po ocjeni ovog suda, prevladava javni interes zaštite prostora u odnosu na privatan interes osobe koja stanuje u takvom nezakonito izgrađenom objektu", navodi se u jednoj od presuda.

Objavljene odluke, prema svemu sudeći, potvrđuju stav da sudovi u ovakvim predmetima prednost daju zaštiti prostora, osobito kada je riječ o posebno zaštićenom području poput Marjana.

Odbijeni zahtjevi za odgodu uklanjanja

Sud je jasan stav zauzeo i kada je riječ o mogućnosti odgode izvršenja rješenja o uklanjanju, ocijenivši da bi takva odluka bila protivna javnom interesu.

"...te uzimajući u obzir da je u konkretnom slučaju riječ o nezakonitoj gradnji, kojom se devastira prostor, to ovaj sud drži da bi odgoda iz tog razloga bila i protivna javnom interesu, pa je zahtjev za određivanjem odgodnog učinka, kao i za izdavanjem privremene mjere valjalo odbiti kao neosnovan...", stoji u jednoj od objavljenih odluka.

Takvo obrazloženje dodatno učvršćuje pravni stav prema kojem nezakonita gradnja na Marjanu ne može biti razlog za odgađanje inspekcijskih mjera. Jedan od prigovora tužitelja odnosio se i na tvrdnje da se predmetne nekretnine ne nalaze unutar obuhvata Park-šume Marjan. No i takve je argumente sud odbacio kao neosnovane.

"Vezano za tužbene prigovore u kojima tužiteljica smatra kako je sporno nalazi li se predmetna nekretnina u obuhvatu Park-šume Marjan, s obzirom na to da odluka kojom je određen obuhvat tog zaštićenog područja nije usklađena sa Zakonom o zaštiti prirode niti sa Zakonom o šumama, valja reći kako su isti neosnovani. Naime, iz podataka upravnog spisa, kojeg je tuženik dostavio uz odgovor na tužbu, nedvojbeno proizlazi da su građevine u odnosu na koje je tužitelju naređena inspekcijska mjera uklanjanja izgrađene u granicama obuhvata Generalnog urbanističkog plana Grada Splita, izvan građevinskog područja, i to u zoni javnih zelenih površina, PŠ – Park-šuma Marjan", navodi se u presudi.

Redovito ažuriranje popisa presuda

Objavom ovih sudskih odluka Društvo Marjan želi javnosti omogućiti uvid u pravne epiloge slučajeva bespravne gradnje na jednom od najvrjednijih zaštićenih prostora u Splitu.

Iz dosad objavljenih presuda proizlazi jasna poruka: u slučajevima nezakonite gradnje na Marjanu sudovi prednost daju javnom interesu i zaštiti prostora, a Društvo Marjan najavljuje kako će popis presuda nastaviti redovito ažurirati.