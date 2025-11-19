Nova nesreća u Dalmaciji: Automobil udario u betonski zid, jedna osoba teško ozlijeđena

Dana, 17. studenog oko 10 sati u mjestu Gradac, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba teško ozlijeđena.

Prometna nesreća se dogodila na način da 65-godišnjakinja, upravljajući osobnim automobilom splitskih registarskih oznaka, nije prilagodila brzinu kretanja vozila osobinama i stanju ceste, uslijed čega gubi nadzor nad vozilom te zadnjim kotačima vozila silazi na zemljanu površinu u razini kolnika, nakon čega udara u betonski ogradni zid.

U Općoj bolnici u Šibeniku vozačici su konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržana na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv 65-godišnjakinje bit će podnesen obvezni prekršajni nalog.