NOVA MJERA VLADE Plenković najavio 'plivajući PDV': "To je alat za krizne situacije"

Andrej Plenković danas je komentirao kako je Vlada u javno savjetovanje uputila izmjene Zakona o PDV-u kojima želi osigurati dodatni mehanizam za ublažavanje rasta cijena energenata, a tzv. “plivajući PDV” mogao bi biti usvojen već do kraja travnja, kaže. Riječ je o privremenoj mjeri koja bi Vladi omogućila fleksibilno prilagođavanje stope PDV-a ovisno o kretanjima na tržištu, no primjenjivala bi se samo u slučaju nužde, kao dodatni alat za kontrolu cijena goriva i plina.

U javnu proceduru, odnosno u e-Savjetovanje, upućene su izmjene Zakona o PDV-u. Što se tiče plivajućeg PDV-a i kada bi to trebalo biti usvojeno, upitan je danas hrvatski premijer Andrej Plenković.

"S obzirom na okolnosti da ovakav rast cijena energenata, a energenti su na burzi, dakle to je nešto na što mi ne možemo utjecati, ostavlja određenu marginu Vladi da poduzima s mjerama koje su nam na raspolaganju one poteze koji bi ublažavali rast cijena energenata, konkretno litre supera, litre eurodizela, plavog dizela, plina u spremnicima ili plina u bocama; mi smo do sada djelovali na način da smo smanjivali dio trošarina koje su prihod hrvatskoga proračuna, da smo donekle smanjivali marže distributera", rekao je za N1 Plenković.

"U jednom trenutku, marže ne mogu ići previše dolje jer onda dolazi u pitanje svrhovitost aktivnosti tih gospodarstvenika i mislim da je ovo balans u okolnostima koji je nosiv i koji je već i ranije bio slučaj, tako da mislim da će to biti u ovoj jednoj privremenoj fazi u redu."

"Što se tiče trošarina, mi smo poslali jedan dopis, odnosno naša Carinska uprava, na Opću upravu za oporezivanje i za Carinsku uniju, Europskoj komisiji, gdje tražimo njihovu, uz obrazloženi zahtjev, privolu da uđemo i u taj dio trošarine, što bi nam onda otvorilo dodatni prostor. I zadnje što nam preostaje je utjecati na stopu PDV-a. Vi znate da je opća stopa PDV-a 25%."

"Mi smo pripremili izmjenu jednoga članka Zakona, on je sinoć pušten u javno savjetovanje, bit će u savjetovanju desetak dana. Nakon toga će biti usvojen na sjednici Vlade, upućen u jedno čitanje, dakle u hitnu proceduru u Hrvatski sabor i vjerujem da ćemo izglasati tu izmjenu do kraja travnja. Na taj način bi Vlada privremeno, iznimno, zbog ovako izvanrednih okolnosti, dobila ovlast da praktički na ovoj dvotjednoj bazi, kada se regulira cijena energenata, utječe na visinu stope PDV-a i na taj način još dopusti smanjenje cijena."

"To je mjera koju ćemo primjenjivati jedino ako stvarno bude nužno. Dakle, to je više da si osiguramo alat nego da to podrazumijeva da čim Zakon stupi na snagu da ćemo to i donositi, jer to će ovisiti o razvoju prilika i prosječnoj cijeni energenata. Ali taj alat nam je, po mojem dubokom uvjerenju, u ovom trenutku bitan i vjerujem da ćemo dobiti podršku", ističe Plenković.