Nova Miss Universe Hrvatske ljubi splitskog košarkaša, evo tko je on

Hrvatska predstavnica na 74. izdanju izbora za Miss Universe 2025., Zadranka Laura Gnjatović, stigla je u Tajland, gdje će ponosno predstavljati Hrvatsku na ovom prestižnom svjetskom natjecanju.

Laura dolazi iz Zadra, a trenutno živi u Dubrovniku, gdje završava treću godinu prijediplomskog stručnog studija sestrinstva. Uz fakultet, zaposlena je u jednoj poliklinici i aktivno igra odbojku za ŽOK Dubrovnik.

Lijepa Miss Universe Hrvatske od nedavno je i zaručena. U svibnju je na Instagramu podijelila sretnu vijest i fotografiju zaručničkog prstena, a otkrila je i poneki detalj o svom zaručniku, košarkašu Filipu Vujičiću.

Vujičić, koji od ove sezone nosi dres Kvarnera, visok je 196 centimetara. Rođen je u Splitu, ali je najveći dio života proveo u Dubrovniku, gdje je i započeo svoju sportsku karijeru te prošao sve selekcije KK Dubrovnik. Godine 2019. preselio je u Zadar, Laurin rodni grad, gdje je proveo dvije sezone prije nego što se ponovno vratio u Dubrovnik.

