Nova Gorica 2025.: Europski grad kulture 2025 koji priča povijesne tajne i vodi u ljepote Vipavske doline

Otkrijte Novu Goricu, najmlađi grad u Sloveniji koji spaja povijest, umjetnost i prirodu kroz prestiž Europskog grada kulture 2025. Uživajte u festivalima, doživite skrivenu povijest šverca i prepustite se čarima Vipavske doline uz vrhunske gastro i vinske priče!

Nova Gorica, smještena na zapadnoj granici Slovenije,najmlađi je grad naših susjeda izgrađen 50-ih godinama prošlog stoljeća kao urbana sredina neposredno nakon što je Gorica pripala talijanskom dijelu 1947.godine. Spajajući povijest i suvremenost, Nova Gorica uz Ajdovščinu danas djeluje kao važan kulturni i gospodarski centar regije Vipavska dolina s bogatom infrastrukturom i raznolikom ponudom za posjetitelje a posebnost je nevidljivi 'most' između kultura i naroda dvije, danas europske države, simbola međusobne suradnje i zajedništva.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nova Gorica- Europski grad kulture 2025.

Prestižni status Europske prijestolnice kulture 2025. Nova Gorica - Gorizia pod nazivom GO BORDERLESS ujedno je prva prekogranična Europska prijestolnica kulture, Novoj Gorici to daje dodatnu prepoznatljivost i mogućnost unapređenja kulturne i umjetničke scene. Jedan od glavnih kulturnih centara je EPI Centar (Europska platforma za interpretaciju 20. stoljeća) moderno kreativno mjesto prepuno aktivnost, izložbi i radionica koje otvaraju dijalog među građanima, umjetnicima i posjetiteljima cijele Europe. Iako smo zakoračili u samo finale ove posebne godine za ovu destinaciju, Nova Gorica poziva brojne posjetitelje na mnoge aktivnosti ove jeseni. Nakon divnog programa ispričanog kroz modnu reviju Benedetti Life koja se održala 13. rujna pod zvjezdanim nebom ispred palače općine grada, doživljaje ispričane kroz okuse, mirise i zvuk koji su na poseban način spojili ljude s obje strane granice jest manifestacija Gusti di Frontiera kojoj je već gotovo 20 godina zadatak otkriti bezgranične okuse regije koji su se ove godine 'prelili' i na Slovenski dio kroz manifestaciju 'Bezmejni okusi', izložba Zorana Mušiča, najistaknutijeg umjetnika ovog područja koja je postavljena, listopad počinje novim atrakcijama u Novoj Gorici zbog čega ćete poželjeti spakirati kofere i krenuti na put. Tako je prvi vikend listopada bio u znaku festivala suvremenih umjetničkih djela R.o.R pod nazivom ELEMENTI, potom će europsku prijestolnicu kulture obilježiti filmski festival Poklon vizija (7.-12.10.), Visavi, plesni festival (9.-19.10.) BETRIB, te festival industrijske baštine, Idrija (17.-19.10.). Završna svečanost kad Nova Gorica pozdravlja predstavnika europske kulture u 2026. biti će 5.12.2025.

Europski trg Nova Gorica - granica kulture

Europski trg u Novoj Gorici predstavlja prostor susreta i multikulturne komunikacije, a njegova posebnost jest što se nalazi neposredno uz granicu s talijanskom Goriziom. Upravo ta granica, iako politička, ne sprječava umjetničku i kulturnu povezanost. Jedna od takvih uspomena inspirirala je turističku zajednicu Vipavske doline da osmisle kreativan i jako zabavan program koji spaja dvije Gorice u jednu divnu priču. Dok tako stojite na ovom Europskom trgu, nemojte se začuditi kad čujete pitanje - Jeste li za šverc?

Šverc tura: Doživite adrenalinsku povijest krijumčarenja na granici!

Šverc tura u Novoj Gorici nudi jedinstveno i zabavno iskustvo koje vas vraća u vrijeme kada je ova dvojna gradska cjelina bila podijeljena granicom između Italije i tadašnje Jugoslavije. Tadašnji građani su krijumčarili razne proizvode iz oba smjera (Slovenci domaće proizvode poput kobasica, sira, jaja,) a Talijani traperice, kavu, nakit i tehniku iz Italije stvarajući tako neizbrisive uspomene na život uz granicu. Turistička vođena tura počinje na Trgu Evrope, pješačkom prostoru koji dijeli Novu Gorici i talijansku Goriziju, simbole spajanja i razdvajanja dviju kultura. Tijekom dvosatne ture, dugotrajna šetnja u trajanju oko dva sata obuhvaća prelazak granice na više mjesta, oponašajući krijumčarenje robe u malim grupama kako bi se izbjeglo otkrivanje. Na kraju ove ture prolazite strogu kontrolu carinika a šverceri na kraju završavaju u muzeju švercanja s originalnim predmetima koji su se nekad prenosili preko granice, a koji će vas dobro nasmijati. Šverc tura nudi se na slovenskom, engleskom i talijanskom jeziku, a rezervacije su dostupne online.

Vipavska dolina: gastro-vinski doživljaj u srcu prirode

Želite li provesti cijeli vikend u Novoj Gorici, svakako se fokusirajte na širinu destinacije - na ljepotu Vipavske doline. Riječ je o jugozapadnom dijelu Slovenije poznatom po mnogim turističkim i prirodnim znamenitostima. Ističe se plodnim brežuljcima prekrivenim vinogradima, šarmantnim selima, bogatom kulturnom i povijesnom baštinom te jedinstvenim krajolicima koji podsjećaju na talijansku Toskanu. Tijekom studenog i prosinca na ovoj destinaciji traje mjesec otvoreni vinskih podruma s tradicionalnim kletima u kojima se može upoznati vinare, kušati novo, ali i odležano vino. Kao baza ovakvog sadržajnog vikenda može biti pitoreskno selo Planina (nedaleko Ajdovščine) koje oduševljava svojom mirom, prirodnim ljepotama i prekrasnim pogledom na dolinu. Kofere skupite u Wellba Homestead Planina apartmanima koji su jednim dijelom smješteni u prostorima nekadašnjeg samostana kojeg su domaćini, mladi bračni par Tereza i Marko pretvorili u prekrasno mjesto za odmor. S ove točke destinaciju možete istražiti biciklom, krenuti pješačiti ili napraviti svoju dnevnu rutu te automobilom krenuti u istraživanje. Samo nekoliko 'ulica' dalje, u sredini zelenih brežuljaka i vinograda nalazi se vinarija Guerila, čija se posebnost krije u spoju 20 hektara vinograda uzgajanih u skladu s biodinamičkim principima. Njihova filozofija je povratak prirodi i stvaranju održivih vinskih priča koje reflektiraju terroir i autentičnost ovog kraja a degustacije u njihovom prostoru, koje često vodi i sam vlasnik vinarije Zmagoslav Petrič, nude ne samo užitak za nepce, već i inspirativnu priču o vinogradarstvu koje poštuje prirodu i tradiciju.

Ne propustite spoj urbane kulture Nove Gorice i prirodnih ljepota Vipavske doline!

Nova Gorica i Vipavska dolina povezani su prirodnim, kulturnim i infrastrukturnim vezama u krugu od 40 kilometara, što ih čini idealnim za kombinirani posjet i doživljaj. Vožnja s jedne destinacije na drugu traje oko 30 do 40 minuta cestama koje prolaze kroz slikovite krajolike, vinograde i brežuljke. Ova blizina omogućuje da se Nova Gorica, kulturni i urbani centar na zapadnoj granici Slovenije, lako spoji s prirodnim bogatstvima i ruralnim šarmom Vipavske doline. Dan tako započnite istraživanjem kulturnih znamenitosti i atrakcija Nove Gorice, a potom se zaputiti u Vipavsku dolinu na gastronomske užitke koji vas, između ostalih mjesta očekuju u Gostilni Žeja, restoranu posebno cijenjenom zbog svoje ponude morskih specijaliteta, što je rijetkost za taj kraj, ali i tradicionalnim okusima destinacije kreirane u modernim tanjurima.