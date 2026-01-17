NOVA GODINA, STARI OBIČAJI Petar Gorša i Valentina Gustin Šipek osvojili broncu u slovenskim Rušama

Najbolji hrvatski strijelac u posljednjih dvadesetak godina, Petar Gorša iz solinskog Dalmacijacementa, osvojio je novu vrijednu medalju, broncu u miksu zračnom puškom s Valentinom Gustin Šipek (Kustošija) na Grand Prix turniru u slovenskim Rušama.

Gorša i Gustin Šipek su se plasirali u finale četiri ekipe kao najbolji u kvalifikacijama sa 630,0 krugova, ali u finalu su ih nadmašile dvije njemačke postave.

Zlato su uzeli Hanna Buehlmeyer i Maximilian Ulbrich sa 502,7 krugova, a srebro Anna Janssen i Maximilian Dallinger sa 501,8 krugova.

Gorša i Gustin Šipek su sa 435,8 krugova u borbi za broncu bili bolji od kombinacije iz Španjolske, Helene Arias Casals i Jorge Esteveza Solorzana (373,2 kruga).