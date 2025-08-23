NOVA DUHOVNA PJESMA Josipa Bradarić i don Dragan Filipović u duetu "Isuse, Ti vodi me"

Na duhovnoj glazbenoj sceni pojavila se nova pjesma koja već plijeni pozornost publike – "Isuse, Ti vodi me" u izvedbi Josipe Bradarić i don Dragana Filipovića.

Autor glazbe i teksta je Franjo Kraljević, poznat po svojim inspirativnim i snažnim duhovnim pjesmama koje dotiču srca slušatelja. Aranžman potpisuje Gabrijel Prusina, čije produkcijsko umijeće donosi svježinu i dubinu ovoj emotivnoj skladbi.

Pjesma nosi poruku predanja i povjerenja u Božje vodstvo kroz životne izazove, a snažan spoj ženskog i muškog vokala dodatno pojačava emotivni dojam. Sudeći po prvim reakcijama, publika je prepoznala iskrenost i duhovnu snagu ove suradnje.