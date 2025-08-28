Nova akcija USKOK-a: Uhićenja diljem Hrvatske, hapse i po Splitu

Uskok je potvrdio da su policijski službenici jutros započeli s uhićenjima i hitnim dokaznim radnjama u sklopu opsežne akcije protiv više osoba za koje se sumnja da su počinile kaznena djela izbjegavanja carinskog nadzora u sastavu zločinačkog udruženja.

Akcija se provodi po nalogu USKOK-a, a u njoj sudjeluju Policijska uprava splitsko-dalmatinska u suradnji s policijskim upravama zagrebačkom, ličko-senjskom i osječko-baranjskom. Pretrage i uhićenja odvijaju se na području Splita, Zagreba, Osijeka i Paga.

Iz USKOK-a poručuju da će, nakon ispitivanja osumnjičenika, donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetu te da će javnost o svemu pravodobno biti obaviještena.

Riječ je o još jednoj akciji kojom USKOK i policija ciljaju na organizirane skupine povezane s krijumčarenjem i izbjegavanjem carinskog nadzora, a detalji o broju uhićenih i zaplijenjenoj robi bit će poznati nakon dovršetka istrage.