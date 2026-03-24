NOVA AKCIJA USKOK-a U tijeku uhićenja u dva grada. Uhićen bivši HDZ-ov načelnik

U tijeku je nova akcija Uskoka. Kako doznaje Index, uhićen je bivši HDZ-ov načelnik Općine Gradina Marko Ajček.

"Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi Policijska uprava virovitičko-podravska.

Navedene radnje provode se na području Slatine i Zadra u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela te kaznena djela pranja novca.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost", objavio je USKOK.