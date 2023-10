NOĆNA MORA Očajna trenerica fitnesa morala je promijeniti ime iz bizarnog razloga

Mlada trenerica fitnesa iz Edinburgha ime dobila po staronordijskoj riječi za "prekrasnu ženu koja vas vodi prema pobjedi", no da su njeni roditelji znali kakve će joj to komplikaciji donijeti, sigurno bi se odlučili za neko drugo ime. Zbog problema koje zbog svog imena ima već 13 godina, Siri Price nedavno je promijenila ime u - Siz.

Već na prvi pogled može vam biti jasno u čemu je bio problem. Naime, ona ima isto ime kao i Appleova glasovna asistentica Siri (pri čemu se u Appleovu slučaju Siri odnosi na Speech Interpretation and Recognition Interface, odnosno sučelje za interpretaciju i prepoznavanje govora) tako da bi svaki put kada bi joj se netko obratio s “hej Siri”, aktivirao bi se glasovni asistent na njihovim telefonima. Naravno, to se odnosi samo na osobe s Appleovim telefonima, prenosi ZIMO.

Zlostavljanje i ismijavanje

To je naročito bilo često u teretani u kojoj ova 26-godišnjakinja radi te bi je ekipa koja vježba najčešće zvala upravo s "hej Siri", a i njenom je dečku trebalo puno vremena dok se naviknuo kako joj se ne smije obraćati na taj način. No s nedavnom promjenom koju je Apple uveo vezanu uz način pozivanja glasovne asistentice, problemi su postali još veći. Naime, kako bi se aktivirala Appleova Siri, više nije prvo potrebno reći "hej", nego samo - Siri.

Nakon te promjene, kad god bi joj se netko tko ima iPhone obratio, uključujući i njenog dečka, odmah bi se aktivirala i Appleova glasovna asistentica. Ljudi više ne mogu reći moje ime. Strašno sam bijesna, komentirala je za britanske medije. Za Siri to je bila kap koja je prelila čašu pa se odlučila na promjenu imena i postala je Siz Price. No pitanje je hoće li s promjenom imena nestati problemi jer, s obzirom na to da je ljudi godinama poznaju kao Siri, teško da će je odjednom svi početi zvati drugim imenom, prenosi ZIMO.

Ona nije jedina osoba s takvim problemom. Zbog Amazonove asistentice Alexa, brojne djevojčice i žene diljem svijeta na udaru su zlostavljanja i ismijavanja. Problem je tako velik da su u nekim slučajevima čak i profesori u školama zlostavljali djevojčice s tim imenom, a kako je živjeti kao Alexa najbolje je opisala studentica Alexa Seary koja je novinarima Daily Maila rekla da je to kao da živite noćnu moru.