Noćas počinje ljetno računanje vremena: Dnevna svjetla na vozilima još su obavezna

U noći sa subote na nedjelju, 29. ožujka, započinje ljetno računanje vremena, što znači da će građani u 2 sata ujutro pomaknuti kazaljke jedan sat unaprijed – na 3 sata.

Promjena vremena donosi i određene praktične promjene u svakodnevici, posebno kada je riječ o potrošnji električne energije.

Naime, prelaskom na ljetno računanje vremena mijenja se i obračun električne energije prema tarifama. Struja potrošena od 8 do 22 sata naplaćivat će se prema višoj tarifi (VT), dok će se energija utrošena u razdoblju od 22 do 8 sati obračunavati prema nižoj tarifi (NT).

Ljetno računanje vremena trajat će do posljednjeg vikenda u listopadu. Zimsko računanje vremena ponovno počinje u noći s 24. na 25. listopada 2026., kada se kazaljke pomiču jedan sat unatrag.

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, kratka ili dnevna svjetla je potrebno imati uključena tijekom dana sve do 31. ožujka, nakon čega ta obveza prestaje.