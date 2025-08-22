Noćas će se dogoditi rijedak i mističan fenomen na nebu

U noći s 22. na 23. kolovoza 2025. na nebu će se dogoditi rijedak i mističan fenomen poznat kao Crni Mjesec. Iako se neće vidjeti golim okom, njegova energija i simbolika već stoljećima privlače pažnju i astronoma i astrologa.

Za razliku od uobičajenog mladog Mjeseca, Crni Mjesec je puno rjeđa pojava. Najčešće se definira na dva načina: kao drugi mladi Mjesec unutar jednog kalendarskog mjeseca ili kao treći mladi Mjesec unutar jedne godišnje sezone. Upravo to se događa ovog ljeta – imamo čak četiri mlada Mjeseca, a onaj treći nosi naziv Crni Mjesec.

Astronomski gledano, riječ je o trenutku kada se Mjesec nalazi točno između Zemlje i Sunca, pa nam je okrenut svojom tamnom stranom.

Zbog toga ga na nebu uopće ne vidimo. Upravo ta nevidljivost dala je povoda brojnim mističnim tumačenjima, a u narodnoj predaji Crni Mjesec se često povezuje s introspektivnim razdobljima, završecima i novim počecima.

Kada stiže sljedeći?

Ove godine Crni Mjesec događa se 23. kolovoza u 08:06 sati po srednjoeuropskom ljetnom vremenu (CEST). To znači da će noć s 22. na 23. kolovoza biti potpuno bez mjesečine, savršena za promatranje zvjezdanog neba.

Iako se mladi Mjesec ponavlja svaki mjesec, Crni Mjesec se pojavljuje otprilike svake dvije i pol godine. Sljedeći ovakav sezonski Crni Mjesec dogodit će se 20. kolovoza 2028., dok nas mjesečni Crni Mjesec (drugi mladi Mjesec unutar istog mjeseca) očekuje 31. kolovoza 2027, piše Dnevnik.hr.