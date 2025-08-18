Noćas buknuo veliki požar na Braču, na terenu su i zračne snage

Splitsko-dalmatinska županija, 18. kolovoza 2025. – Vatrogasne postrojbe diljem županije imale su niz intervencija u protekla 24 sata, a najzahtjevnije bile su akcije gašenja požara otvorenog prostora u Vrsinama i na otoku Braču.

Splitski vatrogasci intervenirali su četiri puta – uklanjali su grane koje su prijetile padom na Meštrovićevom šetalištu i Poljičkoj ulici, pomogli su liječnicima na KBC-u Split uklanjanjem narukvica sa natečenog zgloba pacijenta, a u večernjim satima izašli su na teren zbog dojave o mirisu paljevine u skladištu na TTTS-u.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Na području Jesenica vatrogasci DVD-a Dalmacija Dugi Rat gasili su požar smeća i drvene građe u napuštenom objektu, dok su u Makarskoj intervenirali pri otvaranju stana.

Posebno zahtjevan bio je požar u Vrsinama koji je izbio uslijed udara groma. U gašenju je sudjelovalo čak 38 vatrogasaca s 13 vozila iz više dobrovoljnih i profesionalnih postrojbi. Požar je lokaliziran u 17 sati, a opožareno je oko dva hektara makije, niskog raslinja i borovine. Dežurstvo na terenu nastavili su vatrogasci DVD-a Marina.

Kasno navečer zabilježena je prometna nesreća u Podgori, u kojoj su intervenirali vatrogasci DVD-a Podgora i JVP-a Makarska.

Na Braču je u noćnim satima buknuo požar guste borove šume u Novom Selu. Na terenu je bilo 46 vatrogasaca s 15 vozila iz više otočnih DVD-ova, a zbog nepristupačnog dijela požarišta u pomoć su zatražene i zračne snage. Prema prvim procjenama opožareno je šest hektara šume.

Županijski vatrogasni operativni centar nastavlja koordinirati sve aktivnosti na terenu i pratiti stanje na požarištima.