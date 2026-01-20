Nobel, balota, trišnja i Grenland: Evo zašto kod nas svi svakodnevno zaslužuju Nobela

Kod nas se u svakodnevnom, kolokvijalnom govoru, za svakoga ko je nešto zaslužija kaže da bi mu tribalo dat Nobelovu nagradu. Na svakome koraku moš to čut. Samo, kako je kod nas sve to iz temelja obrnuto i paradoksalno, tako ni taj Nobel nije pravilno shvaćen.

Fizika balote i kemija brakova

Onaj ko baca balotu i promaši za dlaku glavu igrača koji je 15 metara dalje, a smatra se da taj ima najveću glavu u ekipi koju je nemoguće promašit, tako je odma zaslužija Nobela za fiziku.

Onaj ko se zaljubija i oženija 9. put (svaka sličnost s brojem krugova pakla je slučajna) odma dobiva Nobelovu nagradu za kemiju. Njemu je kemija u malome prstu. Da ne kažemo kojemu, drugome ili trećemu.

Medicina, mediji i dugovječnost

A kad neko doživi 96. godinu, šta je nekad prije bilo normalno a danas te odma snimaju na RTG-u, RTL-u i CNN-u, zaslužija je odma Nobela za medicinu. Jer za šta drugo, ako nisi skonča od svih tableta šta su ti uzalud napisali.

Književnost, mreže i digitalni humor

Kad neko svaki dan pošalje 120 „smišnih“ filmića i memeova na Whatsappu jer odbija imat Facebook i Instagram (kvare mu privatnost i on društvene mreže ne voli) nije ni svjestan da mu se bliži dodjela Nobela za književnost.

Ekonomija, mir i trišnja iz 1899.

Žena kad u online kupovini potroši cilu plaću na postole, a muž kad svoju mižeriju ostavi u kladionici i kafani, pogodili ste, naše društvo im sprema Nobela za ekonomiju.

A o Nobelovoj nagradi za mir, zna se gotovo sve. Tu nema tajni. Znači, dovoljno je samo imat nekakve želje prema tuđoj imovini, a nekako spriječit da se on buni. Recimo, svidi ti se parcela na kojoj raste susidova trišnja. I ti susidu objasniš da se tvoj i njegov šukundid nisu podilili još 1899. pa da je ta trišnja vlasništvo tvoje obitelji i da ako je ne budeš ima, nećeš imat osmatračnicu prema vrtlu di drugi susid drži jabuke. A ako kojim slučajem tvoj susid kaže da on tu trišnju zajedno sa svojon familijon koristi od 1899. godine, ti mu samo rečeš: „Nobelova nagrada se dodjeljuje od 1901.!“ I tu ti ne može ništa. Alfred pada u sjeni trišnje.

Tako da mi svakodnevno konkuriramo za tu nagradu barem trista iljada puta, ali ne volimo se time puno falit. Za nas bi mala bila pista u Resniku za sve te medalje primit.

Fali nam možda samo neka Nobelova nagrada za skromnost. Dođeš u kafanu, naručiš Colu i jednu kocku leda, a konobarica ti u čašu ubaci cili Grenland. Nakon dva guca, ispada ti jedan do po jedan zub. A ti se opet lipo nasmiješ i ostaviš joj manču.

Jer si već jutros dobija dvi nagrade za ekonomiju, jednu za medicinu, dvi za kemiju i jednu za mir, pa šta će ti još jedna?!