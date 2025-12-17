NK Imotski oprostio se od svog Nene: "Dobri naš Neno, počivao u miru Božjem"

Nogometni klub Imotski objavio je tužnu vijest o iznenadnoj smrti Nenada Nene Kadijevića, koji je preminuo u 61. godini života.

Kako su istaknuli iz kluba, Neno Kadijević bio je istinski zaljubljenik u sport i dugogodišnji član kluba, u kojem je tijekom godina obnašao brojne važne uloge – od golmana i oružara, preko rukodovoditelja osiguranja, do trenera vratara. Svojim radom, predanošću i ljudskošću ostavio je dubok trag u Nogometnom klubu Imotski i među svima koji su ga poznavali.

Iz kluba su uputili izraze iskrene sućuti obitelji, prijateljima te svim navijačima i simpatizerima.

Posljednji ispraćaj Nenada Nene Kadijevića bit će održan sutra u 14 sati na mjesnom groblju u Glavini Donjoj.

"Dobri naš Neno, počivao u miru Božjem", napisali su iz kluba.