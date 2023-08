Njemački medij šokirani cijenama na Jadranu: Volimo Hrvatsku, ali prognoze za budućnost po našem mišljenju ne izgledaju dobro

Cijene u Hrvatskoj rastu već duže vrijeme i tome se ne nazire kraj, piše na portalu Kroati.de.

Kako navode, turisti koji ljetuju u Hrvatskoj ponekad su začuđeni i iznervirani razvojem cijena.

Posljednjih tjedana pojavili su se brojni naslovi poput " Turisti šokirani cijenama - sada slijede reakcije ", " Hrvatska: jučer je bio raj za odmor - cijene porasle " ili " Skupi klub šokirao hrvatske turiste"” objavljeno je u medijima sličnog sadržaja, ukazujući na poskupljenja u Hrvatskoj.

- Turisti su šokirani razvojem cijena i govore o kraju nekadašnjeg raja za odmor. Ali što se zapravo krije iza toga - evo provjere činjenica!

Da, istina je da je Hrvatska posljednjih godina sve skuplja kao popularna turistička destinacija. Cijene namirnica, usluga i sličnog rastu već mjesecima, očito bez vidljivog kraja. Političari poriču da je za to krivo uvođenje eura, a ako se bolje pogleda, postoji zapravo nekoliko čimbenika koji su pridonijeli ovakvom razvoju događaja.

Hrvatsko gospodarstvo i dalje se bori s tekućom energetskom krizom, kao i inflacijom, koja je dosegla vrhunac od 13,5% u studenom 2022., što je neizbježno dovelo do ukupnog povećanja cijena. Dodatni prijelaz valute na euro 1. siječnja 2023. stoga je došao u najgorem mogućem trenutku. Međutim, hrvatska vlada radi na razvoju strategija za rješavanje ovih izazova i osiguranje gospodarske i cjenovne stabilnosti, piše portalu Kroati.de.

Rastu cijene smještaja

U 2023. brojni vlasnici i iznajmljivači apartmana za odmor u Hrvatskoj znatno su povećali cijene smještaja. Ovo poskupljenje pravdali su činjenicom da su sveprisutna inflacija i povećani troškovi poslovanja zbog energetske krize te povećanja plaća čistačica doveli do daljnjeg poskupljenja.

Planirani prelazak s hrvatske kune na euro iskorišten je kao dodatna prilika za povećanje cijena po želji. U nekim slučajevima smještaj je naplaćen i do 50% više u odnosu na prethodnu godinu, bez primjetnog poboljšanja usluge. Također valja napomenuti da su se mjeseci srpanj i kolovoz prošle godine (2022.) smatrali navodnim krajem pandemije korone, a ponovno stečena sloboda putovanja značila je da su oba mjeseca bila u potpunosti popunjena. Zbog velikih očekivanja iznajmljivača to je dovelo do navedene politike cijena.

Ova nagla korekcija cijena i razvoj događaja izazvala je čuđenje i opravdano negodovanje mnogih turista. Iako su u prvim mjesecima 2023. bile dobre rezervacije za vrhunac sezone (od lipnja do rujna), vrtoglavi skok cijena doveo je do bujice otkazivanja. To je dovelo do popunjenosti do 10% u usporedbi s prethodnom godinom. Kao odgovor na to, mnogi su iznajmljivači ponovno naglo smanjili cijene smještaja u kratkom roku kako bi zatvorili praznine u rezervacijama.

Anketa na TikToku

Pokrenuli su anketu na njihovom TikTok kanalu Kroati.de i postavili pitanje "Je li Hrvatska poskupjela?".

U anketi je sudjelovalo gotovo 700 ljudi, a 81% je odgovorilo s "da", a 19% s "ne". Rezultat odražava dojam turista koji govore njemački.

