Njemačke vlasti istražuju Deutsche Bank zbog mogućeg pranja novca. Sve je povezano s ruskim oligarsima?

Deutsche Bank suočava se s novim financijskim skandalom. Od srijede ujutro, službenici Saveznog ureda kriminalističke policije (BKA), djelujući u ime državnog odvjetništva, pretražuju sjedište banke u Frankfurtu na Majni i podružnicu u Berlinu.

Prema informacijama koje je dobio SPIEGEL, otprilike 30 istražitelja u civilu ušlo je u sjedište banke u centru Frankfurta nedugo nakon 10:00 sati.

Kako je državno odvjetništvo u Frankfurtu na Majni izjavilo u odgovoru na upit, tijelo provodi istragu "protiv zasad nepoznatih osoba odgovornih za Deutsche Bank i zaposlenika" zbog sumnje na pranje novca. Navodno je banka u prošlosti održavala poslovne odnose sa stranim tvrtkama za koje se sumnja da su korištene "u svrhu pranja novca".

Državno odvjetništvo izjavilo je da u ovom trenutku ne može dati daljnje detalje.

Prema izvorima upoznatima s tim pitanjem, operacija se smatra vrlo osjetljivom. SPIEGEL je saznao da je racija povezana s tvrtkama koje istražitelji pripisuju ruskom oligarhu Romanu Abramoviču. Na popisu sankcija Europske unije nalazi se od proljeća 2022. Njegovi odvjetnici isprva su odbili komentirati.

Deutsche Bank je na zahtjev potvrdio da je "trenutno u tijeku operacija ureda javnog tužitelja u Frankfurtu" u njegovim prostorijama. Banka je izjavila da u potpunosti surađuje s vlastima i odbila je dati daljnje komentare.