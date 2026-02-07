Niz intervencija: Vatrogasci uklanjali stablo, gasili instalacije i pomagali u bolnici

U protekla 24 sata vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije intervenirali su u više tehničkih i preventivnih događaja, bez većih požara i ozlijeđenih osoba. Najviše posla imali su splitski vatrogasci, dok su intervencije zabilježene i u Trogiru te Kaštelima.

Split: uklanjanje stabla, osiguranje cisterne i pomoć u bolnici

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita tijekom dana obavila je tri intervencije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prva dojava zaprimljena je u 12:40 sati kada je na Mitničkoj ulici bilo potrebno ukloniti stablo koje je palo na kolnik i ometalo promet. Vatrogasci su ga uklonili te osigurali prometnicu.

U poslijepodnevnim satima, u 17:45, intervenirali su u Park-šumi Marjan gdje su osiguravali prolazak cisterne koja je prevozila gorivo, kako bi se spriječila mogućnost nesreće i potencijalnog onečišćenja.

Kasno navečer, u 21:55 sati, vatrogasci su pozvani u KBC Split na Firulama gdje su pomogli medicinskom osoblju pri skidanju prstena s ruke osobe zbog oticanja.

Trogir i Kaštela: manji požar, brod i otvaranje stana

Na području županije zabilježeno je još nekoliko tehničkih intervencija.

U Trogiru je u 10:58 sati na adresi Rimski put 27A izbio manji požar razvodne kutije za električnu energiju na kući. Požar je brzom reakcijom pripadnika JVP Trogir stavljen pod nadzor.

Također u Trogiru, u Ulici Hrvatskih mučenika, u 18:00 sati vatrogasci su ispumpavali vodu iz broda.

U Kaštel Starom, u Solinskoj ulici 1, u 18:32 sati pripadnici DVD-a Kaštela otvorili su stan na zahtjev građana.