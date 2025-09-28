NIZ INTERVENCIJA Vatrogasci iz bunara izvukli tijelo osobe

Tijekom protekla 24 sata vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije zabilježili su nekoliko različitih intervencija.

Na području grada Splita Javna vatrogasna postrojba intervenirala je u Poljičkoj ulici u 10:49 sati, gdje su ispirali kolnik, dok su u 13:20 obavili izvid zbog potopljenog okna lifta u Ulici Ruđera Boškovića. Također, pripadnici DVD-a Split imali su tehničku intervenciju otvaranja stana u Antofagaste 12 u 00:31 sat.

U Brnazama je u 10:45 sati zabilježen požar raznog otpada, a na teren je izašla JVP Sinj s jednim vozilom i dvojicom vatrogasaca.

Najteža intervencija dogodila se u Runovićima, gdje su vatrogasci JVP-a Imotski u 15:25 sati ispumpavali vodu iz bunara te izvlačili tijelo osobe. Na terenu su bila tri vatrogasca s jednim vozilom.