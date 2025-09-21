Nisu misteriozni, ali jesu čudesni: Krugovi i formacije s ušća dalmatinske rijeke ostavili posjetitelje bez daha

Na ušću Neretve danas je završen SAN – Sand Art Neretva Festival, trodnevni događaj koji je prirodnu plažu pretvorio u čarobnu galeriju pod otvorenim nebom. Od 19. do 21. rujna, domaći i međunarodni umjetnici ostavljali su svoj trag u pijesku, stvarajući monumentalne crteže koji su očarali brojne posjetitelje.

Svoje vještine predstavili su talijanski umjetnici Dede Trusgnach i Julia Artico, dok su hrvatski autori Ružica Segarić, Alexandra Škifić, Koraljko Greben i Nikola Faller, ujedno i umjetnički voditelj festivala, unijeli prepoznatljiv domaći duh. Njihovi radovi, od apstraktnih formi do motiva inspiriranih prirodom i simbolikom života, privukli su pažnju kako domaćih ljudi, tako i turista.

Ples i fotografija obogatili doživljaj

Festival nije bio ograničen samo na likovnu umjetnost. Fotograf Tomislav Šilovinac ovjekovječio je trenutke prolazne ljepote, dok je koreografkinja Mira Sekereš sa svojim Plesnim studijem Shine iz Osijeka unijela dodatnu dimenziju umjetnosti – pokretom i plesom, stvarajući prizore u savršenom skladu s prirodnom pozornicom Neretve.

Krhka i prolazna ljepota

Crteži u pijesku nosili su snažnu poruku – podsjetnik na prolaznost, ali i važnost očuvanja prirode. More će već večeras ili sutra izbrisati tragove umjetničkih djela, no sjećanja i poruka ostat će. „Umjetnost u pijesku prolazna je kao i život, ali upravo zato ima toliku snagu i ljepotu“, rekao je Nikola Faller na zatvaranju festivala.

Neretva kao nova kulturna pozornica

Organizator, Turistička zajednica Grada Ploča, može biti ponosan – SAN festival potvrdio je da ušće Neretve nije samo prirodni dragulj, već i prostor koji može postati prepoznatljiva kulturna destinacija. Publika je tijekom tri dana uživala u spoju prirode i umjetnosti, a mnogi su već izrazili želju da se festival ponovi i iduće godine.

Ušće Neretve, u kojem se rijeka spaja s morem, tako je dobilo novo lice – ono u kojem se priroda i umjetnost susreću i stvaraju iskustvo koje će sudionici i posjetitelji dugo pamtiti.