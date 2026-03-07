Ništa od derbija na HRT-u, evo gdje možete gledati Hajduk i Dinamo

Hajduk i Dinamo u nedjelju od 15 sati igraju najveći derbi hrvatskog nogometa. Bit će to utakmica velikih uloga koja bi mogla usmjeriti ostatak sezone; Splićani gotovo pa da imaju imperativ pobjede žele li ostati u utrci za naslov, dok bi Dinamo eventualnom pobjedom jednom rukom uhvatio pehar prvaka.

Tri boda Modrima donijela bi čak 10 bodova prednosti ispred Bijelih na vrhu ljestvice, što bi se vrlo lako moglo okarakterizirati kao - gotova priča. Stoga je jasno da domaćini nemaju što kalkulirati, moraju ići na sve ili ništa te punim plijenom pokušati smanjiti zaostatak na dohvatljiva četiri boda, pišu Sportske novosti.

Hajduk u utakmicu ulazi nakon bolnog poraza 2:3 u Rijeci, koja je u nevjerojatnoj završnici golovima u 18. i 20. minuti sudačke nadoknade srušila momčad Gonzala Garcíje i osigurala polufinale SuperSport hrvatskog nogometnog kupa. Psihološki i fizički oporavak ostaje tako glavni faktor kod splitske momčadi, a ostaje za vidjeti što je španjolski strateg uspio napraviti po tom pitanju. Dinamo je, s druge strane, imao puno lakši zadatak u Kupu; s 3:0 kod kuće nadigrali su četvrtoligaša Kurilovec i ostvarili zadani cilj.

Kako bilo, bit će to još jedna “fešta” hrvatskog nogometa, koja će biti dostupna na dva televizijska kanala – MAXSport 1 i HDTV. Iako se pretpostavljalo da će, s obzirom na raniji nedjeljni termin, derbi prenositi i HRT, to ipak neće biti slučaj. Razlog je taj, naime, što je HRT već prenosio derbi, onaj u 16. kolu u prosincu na Maksimiru, kad su Dinamo i Hajduk odigrali 1:1. HRT ima pravo prenositi jedan derbi po sezoni, tako da je tu kvotu već ispunio. Umjesto sraza na Poljudu, HRT će prenositi dvoboj Vukovara i Rijeke koji počinje u 17.45 sati.