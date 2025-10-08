Ninčeviću uručeno veliko priznanje: "Nije loše za malog mangupa s Brda, ostvario sam snove"

U dvorani Specijalne policije iz Domovinskog rata RH u Zagrebu u srijedu, 8. listopada uistinu je bilo svečano.

Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata91.(UHBDR91.) u suradnji s drugim Udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, dodijelila je tradicionalno braniteljsko priznanje Nenadu Ninčeviću, – „Veliku zlatnu plaketu – Da se ne zaboravi“. Zajednički su mu je uručili Mladen Pavković, predsjednik UHBDR91. i Anja Šovagović Despot, dramska umjetnica, koja je i sama sudjelovala u Domovinskom ratu. Voditelj je bio Ivan Zaradić, urednik na Radio Mariji.

- Već dugo branitelji, vjerujte, nisu organizirali nešto slično. Iznimno sam ponosna što naše udruge ne zaboravljaju ni one koji su poput glazbenika dali svoj obol – rekla je Zorica Gregurić, predsjednica Udruge zagrebačkih dragovoljaca branitelja Vukovara.

Na svečanosti su govorili i saborski zastupnik Ante Deur, koji je bio i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i Zoran Maras, izaslanik potpredsjednika Vlade RH i ministra hrvatskih branitelja, inače i predsjednik Udruge Specijalne policije.

Pored Mladena Pavkovića, o Nenadu Ninčeviću i njegovom velikom glazbenom opusu, govorili su i Tomislav Šaban, glavni tajnik Hrvatskog društva skladatelja, novinarka Andrea Černivec i Anja Šovagović Despot, koja se posebno osvrnula na najnoviju pjesmu ovog autora – „Ćaća“, koju je i uz neke druge domoljubne skladbe izvela sve popularnija glazbena grupa „Hrvatske ruže“, koji su ovom prigodom stigli ravno iz Splita, da uveličaju ovaj događaj.

Tijekom ove svečanosti moglo se čuti da među hrvatskim glazbenicima, a osobito tekstopiscima, aranžerima i producentima, ime Nenada Ninčevića sigurno zauzima jedno od najznačajnijih mjesta u tzv. pop i rock hrvatskoj glazbi, možda zadnjih 50 i više godina.

Ninčević je dosad osnovao i vodio nekoliko poznatih glazbenih skupina, napisao oko 2000 pjesama, od kojih se više od pola može naći u evidenciji ZAMP-a HDS-a, bio je direktor glazbenih festivala, što je samo tek jedna kap u njegovu uspješnom javnom poslu.

- Sva su mu djela, što je poglavito važno, protkana ljubavlju i dobrotom i dubokim ljudskim porukama. Ona nas na određeni način ispunjavaju sjetom, lirskim tonovima, ali ne tragičnim i mračnim, nego toplim i milim- rečeno je.

Govornici su istaknuli da su poglavito došle do izražaja njegove domoljubne pjesme, koje pjeva Marko Perković Thompson, poput „Ako ne znaš šta je bilo“, u kojoj među ostalim naglašava: „Ako ne znaš šta je bilo nek ti kaže Lika, Pitaj svaki kamen našeg grada Dubrovnika, Pitaj Zadar i Kotare, zide Šibenika, Ako ne znaš milo moje, upitaj heroje“.

- Dakle, u takvim i sličnim domoljubnim pjesmama, koje danas s velikim uspjehom izvode i „Hrvatske ruže“, Ninčević je neposredan, iskren i autentičan, tako da ako gdje treba tražiti Ninčevića pjesnika i čovjeka, onda ga osim u ljubavnim baladama treba tražiti i u domoljubnim, jer u njima osjećamo i sami vlastite nemire, vlastite doživljene godine ponosa i slave, koje su u prvom redu prošli oni koji su bili prvi kad je trebalo – rečeno je.

A koliko je ovaj autor jednostavan i skroman, naglasio je Pavković, možda najbolje potvrđuju ove riječi koje je izrekao u jednom intervjuu:

- Svakako se ne bojim starosti, jer čovjek poput mene, pomalo pjesnik, pomalo trubadur, pomalo skitnica i vagabundo živi sve dok stvara. Neka traje koliko traje. Bilo je do sada i suza i smijeha, vrha i dna…sve što sam sanjao napraviti, ostvario sam i to puta sto…Nije loše za malog mangupa s Brda - rekao je Ninčević.

S druge pak strane, čak i u nekim njegovim pjesmama, valja naglasiti, kad pjeva o ženama, može se naslutiti da se metaforički obraća domovini – bilo je mišljenje glazbenika Waltera Neugebauera.